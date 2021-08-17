После серии аварий в США проверят работу автопилота Tesla
Нацуправлиння безопасности движения на дорогах США начало расследование из-за аварии с участием электромобилей Tesla.
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
В документе говорится, что с января 2018 года Офис изучения дефектов зафиксировал 11 случаев, когда автомобили Tesla врезались в другие автомобили в местах, где в то время работали экстренные службы.
В результате этих инцидентов 17 человек пострадали и 1 погиб.
При этом, все электромобили Tesla, которые попадали в аварии, ехали с использованием или автопилота, или функции Traffic Aware Cruise Control, которые адаптируют скорость машины до скорости других участников движения.
Отмечается, что регулятор начал предварительную оценку работы автопилота в выпущенных в 2014-2021 годах машинах Tesla моделей Y, X, S и 3. Примерное количество автомобилей, подлежащих проверке, - 765 тыс.
В то же время котировки акций Tesla на фоне новости о расследовании в понедельник упали до минимума с начала августа: акции компании дешевели на 4,34% и стоили 686,04 долл.
Экономическая правда
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