После серии аварий в США проверят работу автопилота Tesla

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Нацуправлиння безопасности движения на дорогах США начало расследование из-за аварии с участием электромобилей Tesla.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В документе говорится, что с января 2018 года Офис изучения дефектов зафиксировал 11 случаев, когда автомобили Tesla врезались в другие автомобили в местах, где в то время работали экстренные службы.

В результате этих инцидентов 17 человек пострадали и 1 погиб.

При этом, все электромобили Tesla, которые попадали в аварии, ехали с использованием или автопилота, или функции Traffic Aware Cruise Control, которые адаптируют скорость машины до скорости других участников движения.

Отмечается, что регулятор начал предварительную оценку работы автопилота в выпущенных в 2014-2021 годах машинах Tesla моделей Y, X, S и 3. Примерное количество автомобилей, подлежащих проверке, - 765 тыс.

В то же время котировки акций Tesla на фоне новости о расследовании в понедельник упали до минимума с начала августа: акции компании дешевели на 4,34% и стоили 686,04 долл.

Экономическая правда