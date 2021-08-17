Після серії аварій у США перевірять роботу автопілота Tesla

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Нацуправління безпеки руху на дорогах США почало розслідування через аварії за участю електромобілів Tesla.

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті відомства.

У документі йдеться, що з січня 2018 року Офіс вивчення дефектів зафіксував 11 випадків, коли автомобілі Tesla врізалися в інші автомобілі в місцях, де в той час працювали екстрені служби.

Унаслідок цих інцидентів 17 людей постраждали і 1 загинула.

При цьому, усі електромобілі Tesla, які потрапляли в аварії, їхали з використанням або автопілота, або функції Traffic Aware Cruise Control, які адаптують швидкість машини до швидкості інших учасників руху.

Зазначається, що регулятор почав попередню оцінку роботи автопілота у випущених в 2014-2021 роках машинах Tesla моделей Y, X, S і 3. Приблизна кількість автомобілів, що підлягають перевірці, - 765 тис.

Водночас котирування акцій Tesla на тлі новини про розслідування у понеділок впали до мінімуму з початку серпня: акції компанії дешевшали на 4,34% і коштували 686,04 дол.

Економічна правда