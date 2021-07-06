8 июля состоится экспертная дискуссия на тему: "Проекты СРП - путь к инвестициям и энергетической независимости"

8 июля "Украинская правда" вместе с Всеукраинским отраслевым объединением "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли", агентством OilPoint при участии Ассоциации газодобывающих компаний Украины проводит круглый стол на тему: "Соглашения о разделе продукции — путь к инвестициям и энергетической независимости Украины".

В рамках дискуссии будут обсуждаться темы:

почему для Украины важна успешная реализация проектов СРП;

почему освоение масштабных нефтегазовых участков — реальный шанс для наращивания газодобычи в стране;

какие вопросы надо урегулировать, чтобы соглашения о разделе продукции полноценно заработали;

международный опыт реализации проектов СРП.

В мероприятии примут участие:

глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах;

народный депутат Украины, член Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции Андрей Жупанин;

и.о. гендиректора Директората нефтегазового комплекса и развития рынков нефти, газа и нефтепродуктов Министерства энергетики Николай Колесник;

исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко;

начальник Департамента по геологии АО "Укргаздобыча" (Группа Нафтогаз) Олег Гоцинец;

исполнительный директор компании ДТЭК Нефтегаз Наталья Гребенюк;

директор компании "Захиднадрасервис" Степан Козицкий (онлайн);

финансовый директор Geo Alliance Group Максим Квасоля .

Все желающие могут посмотреть трансляцию на страницах "Украинской правды" и информационного агентства OilPoint в Facebook.

Мероприятие реализуется в рамках проекта "GasPoint — об энергетических вызовах для Украины".