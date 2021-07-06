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8 июля состоится экспертная дискуссия на тему: "Проекты СРП - путь к инвестициям и энергетической независимости"
Вторник, 6 июля 2021, 17:45
8 июля "Украинская правда" вместе с Всеукраинским отраслевым объединением "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли", агентством OilPoint при участии Ассоциации газодобывающих компаний Украины проводит круглый стол на тему: "Соглашения о разделе продукции — путь к инвестициям и энергетической независимости Украины".
В рамках дискуссии будут обсуждаться темы:
- почему для Украины важна успешная реализация проектов СРП;
- почему освоение масштабных нефтегазовых участков — реальный шанс для наращивания газодобычи в стране;
- какие вопросы надо урегулировать, чтобы соглашения о разделе продукции полноценно заработали;
- международный опыт реализации проектов СРП.
В мероприятии примут участие:
- глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах;
- народный депутат Украины, член Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции Андрей Жупанин;
- и.о. гендиректора Директората нефтегазового комплекса и развития рынков нефти, газа и нефтепродуктов Министерства энергетики Николай Колесник;
- исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко;
- начальник Департамента по геологии АО "Укргаздобыча" (Группа Нафтогаз) Олег Гоцинец;
- исполнительный директор компании ДТЭК Нефтегаз Наталья Гребенюк;
- директор компании "Захиднадрасервис" Степан Козицкий (онлайн);
- финансовый директор Geo Alliance Group Максим Квасоля.
Все желающие могут посмотреть трансляцию на страницах "Украинской правды" и информационного агентства OilPoint в Facebook.
Мероприятие реализуется в рамках проекта "GasPoint — об энергетических вызовах для Украины".
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