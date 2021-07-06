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8 липня відбудеться експертна дискусія на тему: "Проєкти УРП – шлях до інвестицій та енергетичної незалежності"

Вівторок, 6 липня 2021, 17:45

8 липня "Українська правда" разом з Всеукраїнським галузевим об’єднанням "Федерація роботодавців нафтогазової галузі", агентством OilPoint за участі Асоціації газовидобувних компаній України проводить круглий стіл на тему: "Угоди про розподіл продукції – шлях до інвестицій та енергетичної незалежності України".

У рамках дискусії обговорюватимуться теми:

  • чому для України важлива успішна реалізація проєктів УРП;
  • чому освоєння масштабних нафтогазових ділянок – реальний шанс для нарощення газовидобутку в країні;
  • які питання треба врегулювати, щоб угоди про розподіл продукції повноцінно запрацювали;
  • міжнародний досвід реалізації проєктів УРП.

У заході візьмуть участь:

  • голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах;
  • народний депутат України, член Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції Андрій Жупанин;
  • в.о. гендиректора Директорату нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, газу та нафтопродуктів Міністерства енергетики Микола Колісник;
  • виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко;
  • начальник Департаменту з геології АТ "Укргазвидобування" (Група Нафтогаз) Олег Гоцинець; 
  • виконавчий директор компанії ДТЕК Нафтогаз Наталія Гребенюк; 
  • директор компанії Західнадрасервіс Степан Козицький (онлайн); 
  • фінансовий директор Geo Alliance Group Максим Квасоля.  

Всі охочі можуть подивитися трансляцію події на сторінках "Української правди" та інформаційного агентства OilPoint в Facebook. 

Захід реалізується в рамках проєкту "GasPoint — про енергетичні виклики для України".



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