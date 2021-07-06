8 липня відбудеться експертна дискусія на тему: "Проєкти УРП – шлях до інвестицій та енергетичної незалежності"

8 липня "Українська правда" разом з Всеукраїнським галузевим об’єднанням "Федерація роботодавців нафтогазової галузі", агентством OilPoint за участі Асоціації газовидобувних компаній України проводить круглий стіл на тему: "Угоди про розподіл продукції – шлях до інвестицій та енергетичної незалежності України".



У рамках дискусії обговорюватимуться теми:

чому для України важлива успішна реалізація проєктів УРП;

чому освоєння масштабних нафтогазових ділянок – реальний шанс для нарощення газовидобутку в країні;

які питання треба врегулювати, щоб угоди про розподіл продукції повноцінно запрацювали;

міжнародний досвід реалізації проєктів УРП.

У заході візьмуть участь:

голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах;

народний депутат України, член Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції Андрій Жупанин;

в.о. гендиректора Директорату нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, газу та нафтопродуктів Міністерства енергетики Микола Колісник;

виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко;

начальник Департаменту з геології АТ "Укргазвидобування" (Група Нафтогаз) Олег Гоцинець;

виконавчий директор компанії ДТЕК Нафтогаз Наталія Гребенюк;

директор компанії Західнадрасервіс Степан Козицький (онлайн);

фінансовий директор Geo Alliance Group Максим Квасоля.

Всі охочі можуть подивитися трансляцію події на сторінках "Української правди" та інформаційного агентства OilPoint в Facebook.

Захід реалізується в рамках проєкту "GasPoint — про енергетичні виклики для України".





