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8 липня відбудеться експертна дискусія на тему: "Проєкти УРП – шлях до інвестицій та енергетичної незалежності"
Вівторок, 6 липня 2021, 17:45
8 липня "Українська правда" разом з Всеукраїнським галузевим об’єднанням "Федерація роботодавців нафтогазової галузі", агентством OilPoint за участі Асоціації газовидобувних компаній України проводить круглий стіл на тему: "Угоди про розподіл продукції – шлях до інвестицій та енергетичної незалежності України".
У рамках дискусії обговорюватимуться теми:
- чому для України важлива успішна реалізація проєктів УРП;
- чому освоєння масштабних нафтогазових ділянок – реальний шанс для нарощення газовидобутку в країні;
- які питання треба врегулювати, щоб угоди про розподіл продукції повноцінно запрацювали;
- міжнародний досвід реалізації проєктів УРП.
У заході візьмуть участь:
- голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах;
- народний депутат України, член Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції Андрій Жупанин;
- в.о. гендиректора Директорату нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, газу та нафтопродуктів Міністерства енергетики Микола Колісник;
- виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко;
- начальник Департаменту з геології АТ "Укргазвидобування" (Група Нафтогаз) Олег Гоцинець;
- виконавчий директор компанії ДТЕК Нафтогаз Наталія Гребенюк;
- директор компанії Західнадрасервіс Степан Козицький (онлайн);
- фінансовий директор Geo Alliance Group Максим Квасоля.
Всі охочі можуть подивитися трансляцію події на сторінках "Української правди" та інформаційного агентства OilPoint в Facebook.
Захід реалізується в рамках проєкту "GasPoint — про енергетичні виклики для України".
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