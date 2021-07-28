Германия готова к консультациям с Украиной по "Северному потоку-2" – ОП

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В Офисе президента Украины по итогам встречи с уполномоченным немецкого МИД заявили, что Германия готова к инициированным Украиной консультациям по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква встретился с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел ФРГ Маттиасом Люттенбергом. Сообщается, что Жовква отметил связанные с "Северным потоком-2" угрозы для безопасности как Украины, так и всей Европы.

"Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку-2", которые инициировало наше государство", - говорится в сообщении ОП.

21 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина.

По данным издания Politico, европейские дипломаты и чиновники положительно оценили решение Киева требовать консультаций с Еврокомиссией и правительством Германии по соглашению Берлина с США.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

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Европейская правда