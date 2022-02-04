Экономика Украины выросла на 5,9% в конце года

фото нбу

Украинский валовой внутренний продукт в последнем квартале 2021 года вырос на 5,9% в годовом исчислении.

Об этом идет речь в оперативной оценке Государственной службы статистики.

Реальный ВВП, по сравнению с предыдущим кварталом, вырос на 1,8% с учетом сезонного фактора.

Напоминаем:

Реальный валовой внутренний продукт Украины в ІІІ квартале вырос на 2,7% в годовом исчислении.

К 2022 году Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП с 3,8% до 3,4%. Прежде всего, это обусловлено напряженной геополитической ситуацией, что негативно повлияет на инвестиционные решения.

МВФ повторно за год ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году – с 3,5% до 3,2%.

Экономическая правда