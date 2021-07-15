Первоклассное обучение в школе "Оптима"

Дистанционное образование для самых маленьких школьников. Школа, в которой первоклассники учатся дома и делают это самостоятельно, без помощи родителей. Обучение, оставляющее время на все кружки, о которых мечтают дети. Это вообще возможно? Да – с дистанционной школой "Оптима"!

Родители и дети выбирают "Оптиму"

Популярность дистанционного обучения в Украине растет с каждым годом, и все больше семей делают свой выбор в его пользу. В "Оптиме" уверены: дети могут успешно учиться дистанционно с первого класса!

Более того, ученики обходятся без ранних подъемов, стрессов, тяжелых рюкзаков и школьной формы, а уроки проходят интересно и содержательно. В подготовке учебных материалов мы учли, что дети больше всего любят мультики. Так почему бы не использовать это с пользой для них? Каждый урок создан с учетом возрастных особенностей детей.

Проводится существенная работа с текстами, ученики быстро научатся читать и писать. На экране монитора демонстрируется, как нужно вести и соединять каждую линию, а голос учителя одновременно проговаривает все действия. В результате имеем полноценный тренажер по письму. И это только один пример учебного задания!

Как организовано дистанционное образование для самых маленьких школьников?

Первый класс школы "Оптима" обучается по инновационной системе, разработанной при тесном содействии педагогов, психологов и художников. Результатом их труда стал уникальный продукт в виде мультфильмов, насыщенных познавательным интерактивным материалом, с которым детям интересно взаимодействовать.

Уроки дополнены профессиональным дикторским сопровождением. В этих мультфильмах выдержаны все необходимые паузы, чтобы ребенок мог подумать над озвученным заданием, проговорить свой ответ, а после этого – проверить себя. Работа проводится и в печатных тетрадях, с которыми работают также в государственных школах.

Уроки для учеников первого класса не имеют аналогов в Украине. Программа начальной школы учитывает все рекомендации Минобразования Украины и полностью соответствует стандартам НУШ.

Почему именно "Оптима"?

"Оптима" – старейшая дистанционная школа в Украине, которая имеет колоссальный опыт удаленного обучения. Об этом свидетельствует постоянно растущее количество учеников и отличные ежегодные результаты на ЗНО. Есть и другие существенные преимущества.

В школе существует четкое разграничение понятий "мама" и "учитель". Помощь родителей – включить компьютер. Далее ребенок учится самостоятельно.

Большое внимание уделяется корректному общению с детьми и родителями, чтобы всем участникам процесса было комфортно.

Программное обеспечение имеет постоянную техническую поддержку для бесперебойной работы системы.

Младшей школе уделяется огромное значение, ведь первые классы – это такой период, когда дети должны научиться учиться и получать от этого удовольствие. Ребенка не нужно принуждать к обучению, он хочет учиться сам, доволен процессом, и родители остаются спокойными!

Бесплатный демодоступ длительностью 7 дней позволит вам протестировать (попробовать) дистанционное обучение. Все интересующие вас вопросы можно задать по телефонам: +380673339187, +380993339187.