Першокласне навчання у школі "Оптіма" 

Дистанційна освіта для найменших школярів. Школа, в якій першачки вчаться вдома й роблять це самостійно, без допомоги батьків. Навчання, яке залишає час на всі гуртки, про які мріють діти. Це взагалі можливо? Так – із дистанційною школою "Оптіма"!

Батьки та діти обирають "Оптіму"

Популярність дистанційного навчання в Україні зростає з кожним роком, і все більше родин роблять свій вибір на його користь. В "Оптімі" переконані: діти можуть успішно вчитися дистанційно з першого класу!

Щобільше, учні уникають ранніх підйомів, стресів, важких рюкзаків і шкільної форми, а уроки проходять цікаво та змістовно. У підготовці навчальних матеріалів ми врахували те, що малюки найбільше люблять мультики. То чому б не використати це з користю для них? Кожен урок створений із урахуванням вікових особливостей дітей.

Проводиться суттєва робота з текстами, учні швидко навчаються читати та писати. На екрані монітора демонструється, як потрібно вести та з’єднувати кожну лінію, а голос учителя водночас проговорює всі дії. В результаті маємо повноцінний тренажер із письма. І це тільки один приклад навчального завдання!

Як організовано дистанційну освіту для найменших школярів?

Перший клас школи "Оптіма" навчається за інноваційною системою, розробленою за тісного сприяння педагогів, психологів та художників. Результатом їхньої співпраці став унікальний продукт у вигляді мультфільмів, насичених пізнавальним інтерактивним матеріалом, з яким дітям цікаво взаємодіяти.

Уроки доповнені професійним дикторським супроводом. У цих мультфільмах витримані всі необхідні паузи, щоб дитина могла поміркувати над озвученим завданням, проговорити свою відповідь, а після цього – перевірити себе. Робота проводиться і в друкованих зошитах, з якими працюють також у державних школах.

Уроки для учнів першого класу не мають аналогів в Україні. Програма молодшої школи враховує всі рекомендації Міносвіти України та повністю відповідає стандартам НУШ.

Чому саме "Оптіма"?

"Оптіма" – найстарша дистанційна школа в Україні, яка має великий досвід віддаленого навчання. Про це свідчить кількість учнів, що постійно зростає, і відмінні щорічні результати на ЗНО. Є й інші істотні переваги.

У школі існує чітке розмежування понять "мама" і "вчитель". Допомога батьків – увімкнути комп'ютер. Далі дитина вчиться самостійно.

Велика увага приділяється коректному спілкуванню з дітьми та батьками, щоб всім учасникам процесу було комфортно.

Програмне забезпечення має постійну технічну підтримку для безвідмовної роботи системи.

Молодшій школі приділяється величезне значення, адже перші класи – це той період, коли малеча має навчитися вчитися й отримувати від цього задоволення. Дитину не потрібно змушувати навчатись, вона хоче робити це сама, задоволена процесом, і батьки залишаються спокійними!

Безкоштовний демодоступ тривалістю 7 днів дозволить вам протестувати (спробувати) дистанційне навчання. Всі питання можна вирішити за телефонами: +380673339187, +380993339187.