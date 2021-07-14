Суд наложил арест на здание "Цветы Украины"

ИВАН ЧЕРНИЧКИН / ЗАБОРОНА

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на здание "Цветы Украины" в Киеве, любые строительные работы на время досудебного расследования запрещены. У здания будет дежурить полиция.

Источник: заместитель начальника отдела дознания Шевченковского управления полиции Дмитрий Лысенко, которого транслировали активисты, министр культуры Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь Лысенко: "Только было объявлено постановление Шевченковского райсуда о наложении ареста на это строительство. Если говорить простыми словами, то запрещено осуществлять любые действия на момент проведения досудебного расследования - строить, восстанавливать, реконструировать".

Детали: Отмечается, что решение вручена представителю подрядчика. Далее проведут досудебное расследование.

Лысенко просит киевлян сообщать полиции о любых действиях со зданием.

Ткаченко сообщил, что пока идет рассмотрение "всех спорных вопросов" по "Цветам Украины", у здания будут дежурить патрульные.

Предыстория: