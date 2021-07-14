Суд наложил арест на здание "Цветы Украины"

В понедельник в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистских фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".
Ткаченко заявил, что работы по демонтажу модернистской здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо остановить.
Шевченковский райсуд Киева наложил арест на здание "Цветы Украины" в Киеве, любые строительные работы на время досудебного расследования запрещены. У здания будет дежурить полиция.
Источник: заместитель начальника отдела дознания Шевченковского управления полиции Дмитрий Лысенко, которого транслировали активисты, министр культуры Александр Ткаченко в Telegram
Прямая речь Лысенко: "Только было объявлено постановление Шевченковского райсуда о наложении ареста на это строительство. Если говорить простыми словами, то запрещено осуществлять любые действия на момент проведения досудебного расследования - строить, восстанавливать, реконструировать".
Детали: Отмечается, что решение вручена представителю подрядчика. Далее проведут досудебное расследование.
Лысенко просит киевлян сообщать полиции о любых действиях со зданием.
Ткаченко сообщил, что пока идет рассмотрение "всех спорных вопросов" по "Цветам Украины", у здания будут дежурить патрульные.
Предыстория:
В понедельник в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистских фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".
Ткаченко заявил, что работы по демонтажу модернистской здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо остановить.
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