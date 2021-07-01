Украинская торговая миссия в Грузию. Активизация двустороннего экономического сотрудничества (укр)

З 20 до 24 липня 2021 року відбудеться діловий візит українських представників бізнесу до Тбілісі, Батумі та Поті. Делегацію очолює заступник Міністра розвитку економіки України – Тарас Качка, Торговий представник України.

В межах візиту запланована низка зустрічей з представниками бізнесу та бізнес-асоціацій Грузії, Міністерства економіки та сталого розвитку Грузії, Національного агентства зі стандартизації та метрології Грузії, керівництвом морського порту Поті. Попередня Програма візиту є на сайті UBTA. У відповідності до окремих запитів можуть бути організовані індивідуальні зустрічі.

Чому Грузія?

Країна є чистим нетто-імпортером практично усіх груп товарів. У 2020 році імпорт перевищив в 2,5 рази експорт і склав понад $6 млрд.

Країна має величезний транзитний потенціал для українських товарів, що прямують до країн Центральної та Південно-Східної Азії та Близького Сходу. Розвинута логістична інфраструктура та конгруентні ставки.

Зона вільної торгівлі з Китаєм та участь в Конвенції ПанЄвроМед надають можливість розширити експорт вітчизняних товарів до країн цих регіонів.

Ліберальне оподаткування робить ефективним створення спільних підприємств для збільшення можливостей експорту українських товарів.

Профіль учасників: експортери та імпортери товарів та послуг, логістичні та туристичні компанії, які зацікавлені в розширенні присутності в Грузії, вирішенні питань сертифікації товару, налагодження логістики до країн Азії та Близького Сходу.

Приєднуйтесь до української делегації та скористайтесь можливістю збільшити свою присутність на ринку країни та використати можливості Грузії з експорту в інші країни.

Анкета учасника візиту: bit.ly/3hmn6OV

Організатором візиту виступає Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA).

Також візит підтримує Мінекономіки України, МЗС України, Посольства України в Грузії, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та Центру міжнародних ділових комунікацій.

Партнерами візиту є ТПП Грузії та ТПП Аджарії.

Організатори події забезпечують: