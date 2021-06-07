Зеленский объяснил, в каком случае вынесет вопрос об олигархах на референдум

Если нардепы будут саботировать принятие закона о предотвращении влияния олигархов, президент Владимир Зеленский вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами в рамках форума "Украина 30. Экология", передает Офис президента.

"Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с крупным бизнесом, который не хочет избавиться от такого статуса (олигархов - ред.), и если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины относительно неголосования, "сбития", изменения, отсрочке этого законопроекта, то мне тогда нужна будет поддержка.

А если у меня не будет поддержки парламента, то у меня остается самая главная поддержка - общества. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум", - рассказал президент.

При этом он не считает вопрос олигархов достойным того, чтобы выносить его на референдум, поскольку использовать инструмент прямого народовластия нужно по решению фундаментальных и действительно важных вопросов.

"Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы более или менее можем пройти (этот вопрос - ред.) в парламенте, и все депутаты, особенно депутаты-мажоритарщики, за фамилии которых голосовали люди - все они должны поддержать этот закон", - сказал Зеленский.

По его словам, все партии имели время и возможности, чтобы избавиться от олигархического влияния, но они не использовали этот шанс.

"Я не хочу, чтобы у нас были олигархи. Более того, проблема не только в управлении экономикой или воздействии на политику Украины внутри, это и большое политическое загрязнения имиджа Украины за рубежом.

Поэтому я знаю, что за мою каденцию мы избавимся всех олигархов. Я давал слово, и я иду к этому", - добавил он.

Напомним:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая другие законы. На их разработку президент дал две недели.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что если кто-то попытается договариваться с нардепами по закону об олигархах, то он вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

По данным Минюста, бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они попадают в реестр олигархов, предусмотренный президентским законопроектом о деолигархизации.

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Экономическая правда