Зеленський пояснив, у якому випадку винесе питання про олігархів на референдум

Якщо нардепи саботуватимуть ухвалення закону про запобігання впливу олігархів, президент Володимир Зеленський винесе це питання на всеукраїнський референдум.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в межах форуму "Україна 30. Екологія", передає Офіс президента.

"Якщо я буду відчувати, що в мене протистояння не лише з великим бізнесом, який не хоче позбавитися такого статусу (олігархів. – ред.), і якщо я буду бачити вплив цих людей на парламент України стосовно неголосування, "збивання", зміни, відтермінування цього законопроекту, то мені тоді потрібна буде підтримка.

А якщо в мене не буде підтримки парламенту, то в мене залишається найголовніша підтримка - суспільства. І саме тоді я винесу питання про олігархів на референдум", - розповів президент.

При цьому, він не вважає питання олігархів вартим того, щоб виносити його на референдум, оскільки використовувати інструмент прямого народовладдя потрібно щодо вирішення фундаментальних і дійсно важливих питань.

"Я не хотів би, щоб питання закону про олігархів було для людей фундаментальним. Я вважаю, що ми більш-менш можемо пройти (це питання - ред.) у парламенті, і всі депутати, особливо депутати-мажоритарники, за прізвища яких голосували люди, - всі вони повинні підтримати цей закон", - сказав Зеленський.

За його словами, всі партії мали час і можливості, щоб позбавитися від олігархічного впливу, але вони не використали цей шанс.

"Я не хочу, щоб у нас були олігархи. Більш того, проблема не тільки в управлінні економікою чи впливі на політику України всередині, це й велике політичне забруднення іміджу України за кордоном.

Тому я знаю, що за мою каденцію ми позбавимося всіх олігархів. Я давав таке слово, і я йду до цього", - додав він.

Нагадаємо:

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. На їх підготовку президент дав два тижні.

Президент Володимир Зеленський попередив, що якщо хтось спробує домовлятись із нардепами щодо закону про олігархів, то він винесе це питання на всеукраїнський референдум.

За даними Мін'юсту, бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відповідають критеріям, за якими вони потрапляють до реєстру олігархів, передбаченого президентським законопроєктом про деолігархізацію.

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Економічна правда