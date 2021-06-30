Для реализации стратегии орошения необходимо 4 миллиарда долларов – министр

Роман Лещенко фото: ЭП

Министр агрополитики Роман Лещенко заявил, что для реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года необходимо 4 млрд долл.

Об этом он сообщил "Укринформу".

"По предварительной экспертной оценке Всемирного банка и FAO, объем средств, необходимых для реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине, составит 4 млрд долл.

Это без учета общих годовых объемов расходов на оплату труда работников государственных органов и учреждений, участвующих в реализации Стратегии", - сказал министр.

Финансирование реализации Стратегии планируется осуществить за счет средств государственного и местных бюджетов, международной технической помощи, международных финансовых организаций, средств инвесторов и других источников.

Кабмин в октябре 2020 года утвердил план мероприятий по реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года.

Он, в частности, предусматривает модернизацию и строительство внутрихозяйственных оросительных систем, восстановление и модернизацию дренажных систем, повышение водообеспечения для развития орошения.

Напоминаем:

В Украине официально создано Государственное агентство по мелиорации и рыбному хозяйству, пилотный проект по орошению запустят в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что Министерство аграрной политики готовится к созданию государственного агентства мелиорации.