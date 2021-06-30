Для реалізації стратегії зрошення необхідно 4 мільярди доларів – міністр

Роман Лещенко фото: ЕП

Міністр агрополітики Роман Лещенко заявив, що для реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року треба 4 млрд дол.

Про це він повідомив "Укрінформу".

"За попередньою експертною оцінкою Світового банку і FAO, обсяг видатків, необхідних для реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні, становитиме 4 млрд дол.

Це без урахування загальних річних обсягів видатків на оплату праці працівників державних органів та установ, які братимуть участь в реалізації Стратегії", - сказав міністр.

Фінансування реалізації Стратегії планують здійснити за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій, коштів інвесторів та інших джерел.

Кабмін у жовтні 2020 року затвердив план заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року.

Він, зокрема, передбачає модернізацію та будівництво внутрішньо-господарських зрошувальних систем, відновлення та модернізацію дренажних систем, підвищення водозабезпечення для розвитку зрошення.

Нагадуємо:

В Україні офіційно створено Державне агентство з меліорації та рибного господарства, пілотний проєкт зі зрошення запустять в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Раніше повідомлялось, що Міністерство аграрної політики готується до створення державного агентства меліорації.