Мінагрополітики створить агентство з меліорації

Міністерство аграрної політики готується до створення державного агентства меліорації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства за підсумками зустрічі міністра Романа Лещенка з директором Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне.

Під час зустрічі сторони обговорили впровадження Національного проєкту зрошення на Півдні України.

Лещенко зазначив, що в Україні налічується 5,48 млн га меліорованих, в тому числі 2,17 млн га зрошуваних і 3,3 млн га осушуваних земель з відповідною меліоративної інфраструктурою.

У 2019 році фактично поливалось близько 550 тис га сільськогосподарських угідь. Зараз українські системи зрошення застарілі і зношені, і вимагають відновлення.

"Мінагрополітики вже готується до створення державного агентства меліорації, здатного розвивати цей напрям. Зараз фіналізують технічну документацію пілотного проекту з ЄБРР в Одеській області. Спочатку реалізуємо національний проєкт зрошення на Півдні, а далі – масштабуємо на всю країну", – зазначив Лещенко.

Директор Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу в свою чергу зазначив, що бачення впровадження Стратегії проєкту зрошення на Півдні України повністю збігається з позицією міжнародних партнерів.

Економічна правда