В этом году восстанавливать оросительные системы начнут в 4 областях - Лещенко

В Украине официально создано Государственное агентство по мелиорации и рыбному хозяйству, пилотный проект по орошению запустят в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Об этом сообщил министр агрополитики Роман Лещенко в Facebook, Минагрополитики.

Он отметил, что при отсутствии единой вертикали в этой сфере было невозможно использовать оросительные и осушительные земли как инструмент в аграрном секторе. "Следовательно, украинское сельское хозяйство 30 лет теряло: ирригационные и дренажные системы, а с ними - урожаи и часть экономики", - написал он.

Постановлением №539 правительство поддержало передачу этих функций Государственному агентству рыбного хозяйства. Кроме его устава изменится также и название на "Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства".

Лещенко напомнил, что возрождение и интеграция мелиорации в аграрной политике страны является одной из ключевых задач министерства рядом с земельной реформой. В частности, добавил он, закон об объединении водопользователей уже готов к первому чтению.

Национальным проектом, по словам главы аграрного ведомства, он станет к 2024 году. Пилотный проект начнут уже в этом году - в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Среди основных задач по восстановлению отрасли в соответствии со Стратегией орошения и дренажа до 2030 года Лещенко назвал, в частности, сохранения и воспроизводства плодородия почв, восстановления и увеличения площадей орошаемых земель и дренажных систем.

Кроме того - стимулирование механизма государственно-частного партнерства, создание предпосылок для повышения конкурентоспособности национального сельскохозяйственного производства на мировом рынке.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Министерство аграрной политики готовится к созданию государственного агентства мелиорации.

Экономическая правда