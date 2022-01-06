Почти 7 тысяч производителей социальных товаров получат льготы на газ

unsplash

Министерство агрополитики утвердило список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставках природного газа.

Об этом идет речь в приказе №3 от 5 января 2022 года.

Речь идет только о компаниях, занимающихся производством социально значимых продуктов. Сейчас такими являются пшеничная мука, пастеризованное молоко, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, птица (курица) и подсолнечное масло.

Накануне правительство установило предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи (без учета ренты) на уровне не более 24% в случае снабжения таких компаний.

Данным постановлением правительство определило предприятия, которые будут получать газ с ограниченной надбавкой.

Такие ограничения установлены на период действия карантина, но не дольше 30 апреля 2022 года.

Напоминаем:

Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.

Представители ряда отраслей выступили с заявлениями, которые не могут стабильно работать в условиях рекордных цен на газ. В частности, речь идет о молочных компаниях и кондитерской отрасли.

Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ для стабильности производства.

Экономическая правда