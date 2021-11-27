Минагро будет сотрудничать с аравийской компанией в сфере водоснабжения
Министерство аграрной политики подписало меморандум о сотрудничестве с одним из крупнейших мировых игроков в сфере ирригационного оборудования – компанией из Саудовской Аравии Alkhorayef Group.
Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
"Alkhorayef Group – засвидетельствовала нам свое уважение и выразил готовность сотрудничать с Украиной. У меня была личная встреча с руководством компании на их родине – Саудовской Аравии. В городе Эр-Рияд мне провели подробную презентацию на производственных мощностях компании", – отметил министр Роман Лещенко.
Речь идет о реализации инвестиционного проекта производства ирригационного оборудования на территории Украины.
Министр убежден, что договоренности выйдут на активную фазу реализации проекта в ближайшее время.
Напоминаем:
Alkhorayef Industries является третьим крупнейшим производителем ирригационных машин в мире и №1 на Аравийском полуострове. Ее деятельность распространена в 40 странах мира. Они производят ведущее промышленное, сельскохозяйственное и ирригационное оборудование.
3 израильских компании - NaanDanJain Irrigation Ltd, Netafim и Rivulis - заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в сфере реализации совместных проектов в сфере ирригации и водоснабжения.
Сообщалось, что Израиль изучает возможность участия в проекте украинского правительства по орошения земель общей площадью более 2 млн гектаров в южных регионах Украины (Одесской, Херсонской, Николаевской областях).
Верховная Рада на заседании 8 сентября приняла за основу законопроект №5202-д о создании объединения водопользователей.
Аграрный комитет ВР рекомендовал принять во 2 чтении и в целом в редакции комитета законопроект по мелиорации земель и создании объединения водопользователей (№5202-д).
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