Минагро будет сотрудничать с аравийской компанией в сфере водоснабжения

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Министерство аграрной политики подписало меморандум о сотрудничестве с одним из крупнейших мировых игроков в сфере ирригационного оборудования – компанией из Саудовской Аравии Alkhorayef Group.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"Alkhorayef Group – засвидетельствовала нам свое уважение и выразил готовность сотрудничать с Украиной. У меня была личная встреча с руководством компании на их родине – Саудовской Аравии. В городе Эр-Рияд мне провели подробную презентацию на производственных мощностях компании", – отметил министр Роман Лещенко.

Речь идет о реализации инвестиционного проекта производства ирригационного оборудования на территории Украины.

Министр убежден, что договоренности выйдут на активную фазу реализации проекта в ближайшее время.

Напоминаем:

Alkhorayef Industries является третьим крупнейшим производителем ирригационных машин в мире и №1 на Аравийском полуострове. Ее деятельность распространена в 40 странах мира. Они производят ведущее промышленное, сельскохозяйственное и ирригационное оборудование.

3 израильских компании - NaanDanJain Irrigation Ltd, Netafim и Rivulis - заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в сфере реализации совместных проектов в сфере ирригации и водоснабжения.

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