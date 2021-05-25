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Россия оштрафовала Google на 4 миллиона рублей

Вторник, 25 мая 2021, 16:50
 

Суд в Москве рассмотрел два из трех протоколов о якобы совершении правонарушений компаниями Facebook и Google, оштрафовав Google на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на суд

Дословно: "Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении двух административных правонарушений. Организации назначен штраф в размере 2 млн рублей за каждое правонарушение".

Детали: До конца дня суд рассмотрит еще один протокол в отношении Google, а также восемь протоколов в отношении Facebook, которой грозят штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.

Напомним: Роскомнадзор решил проверить The New York Times и Financial Times по закону о фейках за материалы о занижении в России официальных данных о смертности от COVID-19, а также призвал Google заблокировать на сайте "МБХ медиа" такую информацию.

"Репортеры без границ" призвали власти России разрешить СМИ независимо освещать пандемию COVID-19 в стране, не совершать расправу над якобы "фейковыми новостями", так как сотни материалов уже заблокированы с начала пандемии.

Украинская правда

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Россия Google

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