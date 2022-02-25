В России частично ограничили доступ к Facebook
Роскомнадзор частично ограничил доступ к социальной сети Facebook.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Мера принята в ответ на ограничения в отношении официальных аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", агентства "РИА Новости", изданий "Лента.ру" и "Газета.ру".
Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms снять введенные Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения.
"Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали", – говорится в сообщении.
25 февраля Генеральной прокуратурой РФ по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook "причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России".
Экономическая правда
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