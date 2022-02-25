В России частично ограничили доступ к Facebook

Роскомнадзор частично ограничил доступ к социальной сети Facebook.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мера принята в ответ на ограничения в отношении официальных аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", агентства "РИА Новости", изданий "Лента.ру" и "Газета.ру".

Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms снять введенные Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения.

"Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали", – говорится в сообщении.

25 февраля Генеральной прокуратурой РФ по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook "причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России".

Экономическая правда