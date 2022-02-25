Банки Китая начали ограничивать финансирование закупок российского сырья

По меньшей мере, два крупнейших государственных банка Китая ограничивают финансирование закупок российского сырья.

Это подчеркивает ограниченные возможности Пекина по поддержанию экономических связей с одним из важнейших стратегических партнеров перед санкциями со стороны США и их союзников, пишет агентство Bloomberg.

В частности, оффшорные подразделения Industrial&Commercial Bank of China прекратили выпуск номинированных в долларах США аккредитивов на покупку готовых к экспорту российских товарных активов, сообщили агентству два человека, знакомых с этим вопросом.

Аккредитивы в юанях по-прежнему доступны для некоторых клиентов при условии одобрения со стороны высшего руководства, сообщили источники Bloomberg.

Этот шаг стал следствием вторжения России на территорию Украины, которое вызвало волну санкций со стороны ряда стран, включая США, Великобританию и Японию, породив ожидания того, что за этим могут быть новые ограничения.

Bank of China также ограничил финансирование покупок российского сырья, сославшись на собственную оценку рисков, говорят источники Bloomberg. По их данным, этот банк еще не получил четких указаний от китайских регуляторов по взаимодействию с Россией.

Подобный ответ со стороны китайских банков может оказаться временной мерой, особенно учитывая, что западные санкции до сих пор обходили стороной энергетический сектор России. Также непонятно, отказались ли китайские банки от других форм финансирования закупки сырья у российских компаний и частных лиц и может ли их политика измениться.

Указанные ограничения подчеркивают сложную ситуацию, в которой оказались крупнейшие финансовые учреждения Китая и глава страны Си Цзиньпин.

Хотя Россия является крупным поставщиком энергоносителей в Китай, и обе страны часто объединяются во время геополитических споров с США, экономический вес России меркнет по сравнению с западными странами, покупающими большие объемы китайского экспорта и контролирующими доступ Пекина к международной финансовой системе, в которой доминирует доллар.

Четыре крупнейших банка Китая придерживались предварительных санкций США против Ирана, Северной Кореи и даже чиновников в Гонконге, так как им нужен доступ к долларовой клиринговой системе, отмечает информированный источник Bloomberg.

Напомним, в телефонном разговоре с Владимиром Путиным в пятницу Си Цзиньпин призвал российского лидера провести переговоры с Украиной, чтобы снизить напряжение.

"Китайские финансовые учреждения серьезно относятся к соблюдению санкций", - отмечает Бен Костржева, иностранный юридический консультант Hogan Lovells в Гонконге, ранее занимавшийся американо-китайскими спорами и переговорами в Офисе торгового представителя США.

Международные кредиторы, включая ING Groep NV и Rabobank, также вводят ограничения на торговые операции с российскими сырьевыми товарами, что может привести к падению спроса на них. Китайские госкомпании-импортеры угля не могут получить кредитные линии от банков в Сингапуре для поставок из России, говорят источники Bloomberg.