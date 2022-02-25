Владельцы карт подсанкционных банков РФ не смогут пользоваться Apple Pay и Google Pay

Клиенты российских банков, попавших под международные санкции за агрессию против Украины, не смогут воспользоваться сервисами Apple Pay и Google Pay.

Об этом сообщил российский центробанк.

"Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России", — пояснили там.

Отмечается, что речь идет о карточках российских банков группы ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", банка "Открытия", которые попали под санкции США и стран Запада.

Владельцы карт этих подсанкционных банков не смогут рассчитываться ими за рубежом (как контактно, так и бесконтактно), использовать эти карты для оплаты товаров в онлайн-магазинах и агрегаторов услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции Запада.

Вместе с этим от обслуживания клиентов из России и Беларуси отказалась литовская платежная система Paysera.

Компания закроет все счета физических и юридических лиц, прекратит ввод и вывод средств со счетами российских или белорусских банков, не будет открывать новые счета компаниям, хотя бы один акционер которых является гражданином России или Беларуси.

Напомним, что президент США Джо Байден объявил новые санкции против России за начало широкомасштабного вторжения в Украину. В частности, санкции подразумевают экспортные ограничения, санкции против ВТБ, а также санкции на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.

"Сегодня мы наложили санкции на еще 4 российских банка, в том числе ВТБ, второй крупнейший банк России с активами $250 млрд", — добавил он.

"Во вторник мы закрыли возможность для российского правительства занимать у американских и европейских инвесторов. Теперь мы введем те же ограничения для крупнейших российских государственных предприятий — компаний с активами свыше $1,4 триллиона", — подчеркнул Байден.