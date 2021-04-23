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В РФ назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"

Пятница, 23 апреля 2021, 19:10
 

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток 2", по информации оператора проекту Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА "Новости".

"По той информации, которой мы от оператора обладаем, в этом году это будет", - ответил он на вопрос о том, может ли "Северный поток 2" быть достроен летом.

Новак, однако, отметил, что более точной информацией владеет только непосредственно сама компания Nord Stream 2 AG, которая реализует строительство.

Ранее в апреле глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с Бундестагом Павел Завальный заявил, что завершение строительства "Северного потока 2" ожидается не позднее лета, и есть надежда на получение Германией первого газа по этому трубопроводу также в этот срок .

"Северный поток 2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Против проекту активно выступают США, а также Украина и ряд стран ЕС.

По данным оператора проекту Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%.

Европейская правда

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Северный поток Россия

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