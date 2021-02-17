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В Киеве разоблачили хакеров, от которых пострадали 150 иностранных компаний

Среда, 17 февраля 2021, 16:15
 

В Киеве разоблачили хакерскую группировку, которая осуществляла кибератаки на компании в Европе и США.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: В результате масштабной спецоперации прокуратуры, СБУ и представителей правоохранительных органов США и Франции разоблачена группа хакеров, осуществлявших массовые вмешательства в работу серверов компаний европейских стран и США.

По данным следствия, с сентября 2020 года группа хакеров из Украины, используя вредоносное программное обеспечение, а именно так называемую программу-вымогателя типа "Egregor Ransomware", предназначенную для кражи персональных данных, паролей, логинов и платежных данных, осуществляла массовые вмешательства в работу серверов компаний США и стран Европы.

За неразглашение похищенной информации и дешифровки пораженных компьютерных сетей злоумышленники требовали значительные денежные средства.

По предварительным данным, с использованием вирусной программы было поражено около 150 иностранных компаний. Убытки от деятельности группировки достигают 80 млн долларов США.

В рамках досудебного расследования были проведены обыски на территории Киева, в ходе которых было обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование хакеров.

Участникам группировки сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей организатору группировки.

Украинская правда

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хакеры прокуратура СБУ кибербезопасность

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