На заседании "Слуг народа", кроме Зеленского, ждут еще и Витренко
На заседании фракции "Слуга народа" в понедельник ожидается присутствие и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
Источник: заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Галина Янченко, которую цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Янченко: "Ожидается присутствие на фракции Юрия Витренко. Возможно, на этой неделе его кандидатуру повторно будут выносить на должность министра энергетики. Также если останется время, будет предоставлена возможность Александру Дубинскому выразить свою позицию, предоставить какие-то факты, которыми он владеет, перед фракцией ".
Детали: На уточняющий вопрос, будет ли участвовать в заседании фракции Зеленский, она ответила, что его присутствие "ожидается, он может быть". Также, с ее слов, члены фракции планируют рассмотреть "около десяти законопроектов, которые на этой неделе будут в повестке дня - их обсуждать, объяснять".
Что было раньше: Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии УП сообщала, что на заседании фракции ожидают присутствие президента Владимира Зеленского.
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