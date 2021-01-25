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На заседании "Слуг народа", кроме Зеленского, ждут еще и Витренко

Понедельник, 25 января 2021, 19:40
 

На заседании фракции "Слуга народа" в понедельник ожидается присутствие и.о.  министра энергетики Юрия Витренко.

Источник: заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Галина Янченко, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Янченко: "Ожидается присутствие на фракции Юрия Витренко.  Возможно, на этой неделе его кандидатуру повторно будут выносить на должность министра энергетики.  Также если останется время, будет предоставлена ​​возможность Александру Дубинскому выразить свою позицию, предоставить какие-то факты, которыми он владеет, перед фракцией ".

Детали: На уточняющий вопрос, будет ли участвовать в заседании фракции Зеленский, она ответила, что его присутствие "ожидается, он может быть".  Также, с ее слов, члены фракции планируют рассмотреть "около десяти законопроектов, которые на этой неделе будут в повестке дня - их обсуждать, объяснять".

Что было раньше: Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии УП сообщала, что на заседании фракции ожидают присутствие президента Владимира Зеленского. 

Украинская правда

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