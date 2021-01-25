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На засіданні "Слуг народу", окрім Зеленського, чекають ще й Вітренка

Понеділок, 25 січня 2021, 19:40
 

На засіданні фракції "Слуга народу" в понеділок очікується присутність в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

Джерело: заступник голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Янченко: "Очікується присутність на фракції Юрія Вітренка. Можливо, цього тижня його кандидатуру повторно виноситимуть на посаду міністра енергетики. Також якщо залишиться час, буде надано можливість Олександру Дубінському висловити свою позицію, надати якісь факти, якими він володіє, перед фракцією".

Деталі: На уточнювальне запитання, чи братиме участь у засіданні фракції Зеленський, вона відповіла, що його присутність "очікується, він може бути". Також, із її слів, члени фракції планують розглянути "близько десяти законопроєктів, які цього тижня будуть у порядку денному - їх обговорюватимуть, пояснюватимуть".

Що було раніше: Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі "Українській правді" розповіла, що на засіданні фракції очікують присутність президента Володимира Зеленського.

Українська правда

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