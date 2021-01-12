Зеленский пригласил Илона Маска в житомирский музей Королева

Президент Владимир Зеленский пригласил в Музей космонавтики имени Сергея Королева, который находится в Житомире, основателя SpaceX и гендиректора Tesla Inc. Илона Маска.
Источник: Twitter Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей - Сергея Королева.
Действительно, он был одним из лучших.
Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021
I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY
Я хотел бы пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева".
Детали: Зеленский добавил твит Маска от 11 июля 2020 года, в котором тот рассказал, что пообщался с семьей Королева.
Королев родился в 1907 году в Житомире.
Предыстория:
Ранее Маск похвалил украинские и российские ракетные двигатели.