Зеленский пригласил Илона Маска в житомирский музей Королева

Президент Владимир Зеленский пригласил в Музей космонавтики имени Сергея Королева, который находится в Житомире, основателя SpaceX и гендиректора Tesla Inc. Илона Маска.

Источник: Twitter Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей - Сергея Королева.

Действительно, он был одним из лучших.

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best.

I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021

Я хотел бы пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева".

Детали: Зеленский добавил твит Маска от 11 июля 2020 года, в котором тот рассказал, что пообщался с семьей Королева.

Королев родился в 1907 году в Житомире.

Предыстория:

Ранее Маск похвалил украинские и российские ракетные двигатели.

Украинская правда