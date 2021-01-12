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Зеленский пригласил Илона Маска в житомирский музей Королева

Вторник, 12 января 2021, 16:45
 

Президент Владимир Зеленский пригласил в Музей космонавтики имени Сергея Королева, который находится в Житомире, основателя SpaceX и гендиректора Tesla Inc. Илона Маска.

Источник: Twitter Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей - Сергея Королева.

Действительно, он был одним из лучших.

Я хотел бы пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева".

Детали: Зеленский добавил твит Маска от 11 июля 2020 года, в котором тот рассказал, что пообщался с семьей Королева.

Королев родился в 1907 году в Житомире.

Предыстория:

Ранее Маск похвалил украинские и российские ракетные двигатели.

Украинская правда

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Зеленский Маск

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