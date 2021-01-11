Меркель считает "проблематичной" блокировку Twitter аккаунтов Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель считает "проблематичной" блокировку сетями аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press, об этом сказал на пресс-конференции ее представитель Штефен Зайберт в ответ на вопрос об отношении Меркель решению соцсетей.

Штефен Зайберт отметил, что социальные сети несут большую ответственность за то, чтобы через них не распространялась речь ненависти, ложная информация и призывы к насилию, поэтому если такой контент распространяется - важно реагировать, например, маркировать его дополнительными обозначениями.

В то же время, отметил он, свобода слова является фундаментальным правом особого значения.

"Это фундаментальное право может претерпеть вмешательство, но в соответствии с законодательством и в рамках, определенных законодательством - но не решением руководства социальных сетей. С этой перспективы канцлер считает проблематичным, что аккаунты президента США навсегда заблокированы", - отметил он.

У самой Ангелы Меркель, в отличие от многих иностранных лидеров, нет собственного аккаунта в Twitter.

Напомним, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию после событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Акции Twitter, котирующиеся в Германии, в первый торговый день после блокировки упали на 8%.

В ЕС раскритиковали соцсеть за блокирование аккаунта Трампа в Twitter "без оправданного и демократичного контроля".

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Европейская правда