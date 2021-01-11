Меркель вважає "проблематичним" блокування Twitter акаунтів Трампа

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає "проблематичним" блокування соцмережами акаунтів чинного президента США Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Associated Press, про це сказав на пресконференції її речник Штефен Зайберт у відповідь на запитання про ставлення Меркель до рішення соцмереж.

Штефен Зайберт зазначив, що соціальні мережі несуть велику відповідальність за те, щоб через них не поширювалася мова ненависті, неправдива інформація та заклики до насильства, тож коли такий контент поширюється - важливо реагувати, наприклад, маркувати його додатковими позначками.

Водночас, наголосив він, свобода слова є фундаментальним правом особливої значущості.

"Це фундаментальне право може зазнати втручання, але згідно із законодавством та у рамках, визначених законодавством - не рішенням керівництва соціальних мереж. З цієї перспективи канцлерка вважає проблематичним, що акаунти президента США назавжди заблоковані", - зазначив він.

У самої Ангели Меркель, на відміну від багатьох іноземних лідерів, немає власного акаунту у Twitter.

Нагадаємо, після штурму Капітолію 6 січня Twitter видалив акаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства після подій у Вашингтоні 6 січня, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій. Акції Twitter, що котируються в Німеччині, у перший торговий день після блокування впали на 8%.

У ЄС розкритикували соцмережу за блокуванням акаунту Трампа у Twitter "без виправданого і демократичного контролю".

Читайте також: Цензура чи захист суспільства: як штурм Капітолію змінив кордони свободи слова.

Європейська правда