Uber продаст свой филиал по разработке беспилотных авто

Компания Uber продает свой филиал Advanced Technologies Group, занимающийся разработкой технологии беспилотного управления.

Об этом сообщает ВВС.

Свой филиал по разработке технологии беспилотного управления Uber продает стартапу Aurora Technologies. Это подразделение основатель Uber когда-то называли критическим для будущего компании.

Цель Aurora, компании, которая была создана в 2017 году - сделать "беспилотники" реальностью. В прошлом году эту идею своими инвестициями уже поддержал Amazon.

За сделку в 4 миллиарда долларов Aurora не будет платить: Uber получит 26% акций Aurora, то есть проинвестирует компанию на 400 миллионов долларов.

Исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи будет членом правления расширенной Aurora.

В Uber отмечают, что в секторе до сих пор заинтересованы. "Существует не так много технологий с перспективами улучшить человеческую жизнь безопасным, доступным и экологическим транспортом как беспилотные средства передвижения", - комментирует Хосровшахи.

Создания беспилотных технологий было приоритетом компании когда во главе был основатель Трэвис Каланик - он видел в этом также уменьшения расходов. Однако после смертельной аварии в Аризоне в 2018 году программа приостановилась. Также Advanced Technologies Group обвиняли в краже технологий.

С приходом Хосровшахи в 2017 году компания сделала своим фокусом такси и доставку еды.

Капитализация Aurora оценивается в 10 млрд долларов.

Экономическая правда