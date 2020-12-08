Uber продасть свою філію з розробки безпілотних авто 

Компанія Uber продає свою філію Advanced Technologies Group, що займається розробкою технології безпілотного керування.

Про це повідомляє ВВС.

Свою філію з розробки технології безпілотного керування Uber продає стартапу Aurora Technologies. Цей підрозділ засновник Uber колись називали критичним для майбутнього компанії.

Мета Aurora, компанії, що була створена у 2017 році - зробити "безпілотники" реальністю. Минулоріч цю ідею своїми інвестиціями вже підтримав Amazon.

За угоду в 4 мільярда доларів Aurora не платитиме: Uber отримає 26% акцій Aurora, тобто проінвестує компанію на 400 мільйонів доларів.

Виконавчий директор Uber Дара Хосровшахі буде членом правління розширеної Aurora.

В Uber зазначають, що у секторі досі зацікавлені. "Існує не так багато технологій з перспективами покращити людське життя безпечним, доступним та екологічним транспортом як безпілотні засоби пересування", - коментує Хосровшахі.

Раніше створення безпілотних технологій було пріоритетом компанії коли на чолі був засновник Тревіс Каланик - він бачив у цьому також зменшення витрат. Проте після смертельної аварії в Арізоні у 2018 році програма призупинилась. Також Advanced Technologies Group звинувачували у крадіжці технологій.

Із приходом Хосровшахі у 2017 році компанія зробила своїм фокусом таксі та доставку їжі.

Капіталізацію Aurora оцінюють у 10 мільярдів доларів.

Економічна правда