Правительство погасит задолженности по заработной плате шахтерам "в ближайшее время"

В Кабмине сообщили, что правительство утвердило порядок поступлений в госбюджет, из которых выплатят 1,4 миллиарда гривен заработной платы шахтерам.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Финансирование в 1,4 миллиарда гривен будет осуществлено за счет поступлений от ОАО "Укрнафта", порядок поступления средств уже утвердили.

"Соответственно, задолженность по заработной плате перед работниками государственных угольных шахт будут погашены в ближайшее время", - говорят в правительстве.

Кабмин напоминает, что согласно редакции госбюджета-2020 от 14 ноября 2019 предполагалось выделить почти 2 миллиарда на реструктуризацию угольной отрасли. Эти средства разделили на расходы в течение 12 месяцев, и их не хватило на погашение долгов.

Поэтому в марте правительство перенесло ассигнования за 5 месяцев 2020 году на март в сумме более 700 миллионов гривен.

Позже, во время изменений в Госбюджет-2020 в апреле, расходы на реструктуризацию увеличили до 3,6 миллиарда гривен.

За 11 месяцев, вместе с расходами из бюджета, государственным угледобывающим предприятиям было направлено 5,3 миллиард гривен.

Напомним:

В понедельник, 16 ноября, Бюджетный комитет завершил работу над законопроектом, которым могут выделить почти 9 миллиардов гривен на "ковидный" фонд и выплатить долги шахтерам более чем на миллиард.

17 ноября Верховная Рада эти изменения поддержала, 28 ноября они вступили в силу.

Экономическая правда





