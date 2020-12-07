Правительство погасит задолженности по заработной плате шахтерам "в ближайшее время"
В Кабмине сообщили, что правительство утвердило порядок поступлений в госбюджет, из которых выплатят 1,4 миллиарда гривен заработной платы шахтерам.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Финансирование в 1,4 миллиарда гривен будет осуществлено за счет поступлений от ОАО "Укрнафта", порядок поступления средств уже утвердили.
"Соответственно, задолженность по заработной плате перед работниками государственных угольных шахт будут погашены в ближайшее время", - говорят в правительстве.
Кабмин напоминает, что согласно редакции госбюджета-2020 от 14 ноября 2019 предполагалось выделить почти 2 миллиарда на реструктуризацию угольной отрасли. Эти средства разделили на расходы в течение 12 месяцев, и их не хватило на погашение долгов.
Поэтому в марте правительство перенесло ассигнования за 5 месяцев 2020 году на март в сумме более 700 миллионов гривен.
Позже, во время изменений в Госбюджет-2020 в апреле, расходы на реструктуризацию увеличили до 3,6 миллиарда гривен.
За 11 месяцев, вместе с расходами из бюджета, государственным угледобывающим предприятиям было направлено 5,3 миллиард гривен.
Напомним:
В понедельник, 16 ноября, Бюджетный комитет завершил работу над законопроектом, которым могут выделить почти 9 миллиардов гривен на "ковидный" фонд и выплатить долги шахтерам более чем на миллиард.
17 ноября Верховная Рада эти изменения поддержала, 28 ноября они вступили в силу.
Экономическая правда
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