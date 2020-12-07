Уряд погасить заборгованості з заробітної плати шахтарям "найближчим часом"

У Кабміні повідомили, що уряд затвердив порядок надходжень до держбюджету, з яких виплатять 1,4 мільярда гривень заробітної плати шахтарям.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Фінансування в 1,4 мільярда гривень буде здійснено за рахунок надходжень від ПАТ "Укрнафта", порядок надходження коштів вже затвердили.

"Відповідно, заборгованість із заробітної плати перед працівниками державних вугільних шахт буде погашено найближчим часом", - кажуть в уряді.

Кабмін нагадує, що за редакцією Держбюджету-2020 від 14 листопада 2019 року передбачалось майже 2 мільярди на реструктуризацію вугільної галузі. Ці кошти поділили на видатки впродовж 12 місяців, та їх не вистачило на погашення боргів.

Тому в березні уряд переніс асигнування за 5 місяців 2020 року на березень у сумі понад 700 мільйонів гривень.

Пізніше, під час змін до Держбюджету-2020 у квітні, видатки на реструктуризацію збільшили до 3,6 мільярда гривень.

За 11 місяців, разом із видатками з бюджету, державними вугледобувними підприємствами було спрямовано 5,3 мільйярда гривень.

Нагадаємо:

У понеділок, 16 листопада, Бюджетний комітет завершив роботу над законопроєктом, яким можуть виділити майже 9 мільярдів гривень на "ковідний" фонд та виплатити борги шахтарям на понад мільярд.

17 листопада Верховна Рада ці зміни підтримала, 28 листопада вони набрали чинності.

Економічна правда