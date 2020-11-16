Уряд може виділити додаткові 9 мільярдів на "ковідний" фонд та понад мільярд на шахтарів

У понеділок, 16 листопада, Бюджетний комітет завершив роботу над законопроєктом, яким можуть виділити майже 9 мільярдів гривень на "ковідний" фонд та виплатити борги шахтарям на понад мільярд.

Про це повідомив голова Бюджетного комітету Юрій Арістов.

"Бюджетний комітет завершив роботу над законопроектом № 4119. Схвалення цього важливого документу поповнить Фонд COVID-19 на 8,9 млрд. грн., а також дозволить спрямувати 1,4 млрд. грн. на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, яка виникла ще з вересня", - йдеться у повідомленні.

МОЗ також надійде додаткові 2,2 мільярда на програми боротьби з COVID-19: мільярд на експрес-тести та нещодавно обіцяні Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем 900 мільйонів субвенції до місцевих бюджетів на подачу кисню у лікарнях.

Також понад 200 мільйонів перейде в області для придбання лабораторного обладнання для тестування у медичних закладах, ще 46 мільйонів гривень - на витратні матеріали для тестування донорів крові.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет Міністр постановив виділити з "ковідного" фонду додаткові 895 мільйонів гривень на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях.

Економічна правда