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Уряд може виділити додаткові 9 мільярдів на "ковідний" фонд та понад мільярд на шахтарів

Понеділок, 16 листопада 2020, 20:13
 

У понеділок, 16 листопада, Бюджетний комітет завершив роботу над законопроєктом, яким можуть виділити майже 9 мільярдів гривень на "ковідний" фонд та виплатити борги шахтарям на понад мільярд.

Про це повідомив голова Бюджетного комітету Юрій Арістов. 

"Бюджетний комітет завершив роботу над законопроектом № 4119. Схвалення цього важливого документу поповнить Фонд COVID-19 на 8,9 млрд. грн., а також дозволить спрямувати 1,4 млрд. грн. на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, яка виникла ще з вересня", - йдеться у повідомленні. 

МОЗ також надійде додаткові 2,2 мільярда на програми боротьби з COVID-19: мільярд на експрес-тести та нещодавно обіцяні Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем 900 мільйонів субвенції до місцевих бюджетів на подачу кисню у лікарнях. 

Також понад 200 мільйонів перейде в області для придбання лабораторного обладнання для тестування у медичних закладах, ще 46 мільйонів гривень - на витратні матеріали для тестування донорів крові.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет Міністр постановив виділити з "ковідного" фонду додаткові 895 мільйонів гривень на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях. 

Економічна правда

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