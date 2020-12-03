Правительство проанализирует выполнение Концепции по энергонезависимости Украины
Кабмин утвердил постановление, которым создал межведомственную рабочую группу для анализа выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли Украины.
Об этом говорится в документе на сайте Кабинета Министров.
В рабочую группу войдут чиновники Минэкономики, Минэнерго, Минэкологии, а также заместители председателей Держгеонадр и Держаудитслужбы. По согласию к группе будут привлечены представители "Нафтогаза", "Укргаздобыча" и Ассоциации газодобывающих компаний Украины.
Цель рабочей группы - проанализировать выполнение утвержденной в 2016 году Концепции развития газодобывающей отрасли Украины. Группа должна идентифицировать проблемы, возникающие при исполнении Концепции и выяснить причину невыполнения отдельных показателей.
Результатом работы будут также предложенные Кабмину пути решения этих проблем.
Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины правительство утвердило в 2016 году. Ею предусматривалось, в частности, к 2020 году увеличить добычу газа благодаря разработке новых месторождений и оптимизировать использование энергоресурсов.
Конечной целью является обеспечение энергонезависимости Украины.
Экономическая правда
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