Правительство проанализирует выполнение Концепции по энергонезависимости Украины

Кабмин утвердил постановление, которым создал межведомственную рабочую группу для анализа выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли Украины.

Об этом говорится в документе на сайте Кабинета Министров.

В рабочую группу войдут чиновники Минэкономики, Минэнерго, Минэкологии, а также заместители председателей Держгеонадр и Держаудитслужбы. По согласию к группе будут привлечены представители "Нафтогаза", "Укргаздобыча" и Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

Цель рабочей группы - проанализировать выполнение утвержденной в 2016 году Концепции развития газодобывающей отрасли Украины. Группа должна идентифицировать проблемы, возникающие при исполнении Концепции и выяснить причину невыполнения отдельных показателей.

Результатом работы будут также предложенные Кабмину пути решения этих проблем.

Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины правительство утвердило в 2016 году. Ею предусматривалось, в частности, к 2020 году увеличить добычу газа благодаря разработке новых месторождений и оптимизировать использование энергоресурсов.

Конечной целью является обеспечение энергонезависимости Украины.

Экономическая правда