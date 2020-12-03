Уряд проаналізує виконання Концепції щодо енергонезалежності України

Кабмін затвердив постанову, якою створив міжвідомчу робочу групу для аналізу виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України.

Про це йдеться у документі на сайті Кабінету Міністрів.

До робочої групи увійдуть посадовці Мінекономіки, Міненерго, Мінекології, а також заступники голів Держгеонадр та Держаудитслужби. За згодою до групи будуть залучені представники "Нафтогазу", "Укргазвидобування" та Асоціації газовидобувних компаній України.

Мета робочої групи - проаналізувати виконання затвердженої у 2016 році Концепції розвитку газовидобувної галузі України. Група має ідентифікувати проблеми, що виникають під час виконання Концепції та з’ясувати причину невиконання окремих показників.

Результатом роботи будуть також запропоновані Кабміну шляхи вирішення цих проблем.

Концепцію розвитку газовидобувної галузі України уряд затвердив у 2016 році. Нею передбачалось, зокрема, до 2020 року збільшити видобуток газу завдяки розробці нових родовищ та оптимізувати використання енергоресурсів.

Кінцевою метою є забезпечення енергонезалежності України.

Економічна правда