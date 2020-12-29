"Оболонь" 18 лет перерабатывает ПЭТ-бутылки

Корпорация "Оболонь" первой в Украине начала переработку отходов пластиковой упаковки, и уже 18 лет собственными силами реализует эту программу на одном из своих предприятий в г. Александрия (Кировоградская обл.).

Ежегодно на переработку в цех поступает около 30 млн единиц ПЭТ-тары. Всего же за время существования проекта предприятие в Александрии обеспечило переработку более 13 318 тонн, или 380 млн штук использованных ПЭТ-бутылок.

Программа "Оболони" пока остается единственной в Украине подобной инициативой производителя.

С каждым годом общенациональное потребление напитков в пластиковой упаковке растет. Популярность этого вида упаковки обусловлена ​​ее удобством при транспортировке и хранении, относительно легким весом и низкой стоимостью по сравнению со стеклянными и металлическими вариантами тары.

Хотя "Оболонь" и не является крупнейшим производителем напитков в ПЭТ, компания осознает проблему загрязнения окружающей среды отходами использованной упаковки.

Забота об экологии и постоянное уменьшение влияния производства всегда были и остаются одними из важнейших приоритетов стратегии устойчивого развития корпорации, именно поэтому "Оболонь" инициировала инновационную программу переработки пластика на собственных мощностях.

Президент корпорации "Оболонь" Александр Слободян: "Как стопроцентно украинская компания мы стараемся подавать достойный пример работы. В 2002 году "Оболонь" по собственной инициативе начала переработку ПЭТ-тары, и на сегодня мы остаемся единственной компанией пищевой промышленности Украины, которая своими силами осуществляет эту важную экологическую программу. Мы начали ее реализацию когда мало кто слышал о раздельном сборе отходов, и даже сейчас ощущаем объективные проблемы со сбором вторичной ПЭТ-упаковки, несмотря на то, что закон об обязательной сортировке мусора действует уже несколько лет. Однако мы не опускаем рук и продолжаем программу, так как считаем это своим долгом как социально ответственного украинского производителя".

С момента установки линии переработки ПЭТ в Александрии в 2002 году на первом этапе процесс заключался в измельчении бутылок в так называемый "флекс" и его реализации на экспорт. В 2008 году "Оболонь" приобрела немецкое оборудование мощностью 125 кг/ч, которое изготавливает из 100% вторичного флекса крепежно-упаковочную ленту.

Таким образом, линия не только позволяет перерабатывать отходы ПЭТ без вредного воздействия на окружающую среду, но и выпускать конечный продукт, который в дальнейшем используется при упаковке и перевозке различных грузов.

Сейчас на нашем предприятии в Александрии перерабатывают около 2,5 млн ПЭТ-бутылок ежемесячно, а изготовленная бандажная лента используется для собственных нужд компании и реализуется на внутреннем рынке.

Кроме непосредственно переработки полимерных отходов, программа предусматривает также привлечение своих сотрудников, торговых партнеров и местных жителей к сбору вторичной ПЭТ-тары. На всех предприятиях корпорации были изготовлены и установлены контейнеры для сбора бутылок и мелкой макулатуры в регионах расположения заводов "Оболони".

Эко-инициативу поддерживает и молодежь. Например, к сбору упаковки постоянно приобщаются ученики нескольких школ в Александрии, где находятся мощности по переработке ПЭТ.

К сожалению, неэффективная система сортировки бытовых отходов и отсутствие государственной поддержки существенно тормозят развитие сектора переработки вторичных материалов. Поэтому пока это остается исключительно добровольной инициативой социально ответственного бизнеса.