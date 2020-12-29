"Оболонь" 18 років здійснює переробку ПЕТ-пляшок

Корпорація "Оболонь" першою в Україні розпочала переробку відходів пластикової упаковки, і вже 18 років власними силами реалізує на постійній основі цю програму на одному із своїх підприємств у м. Олександрії (Кіровоградська обл.).

Щороку на переробку в цей цех надходить близько 30 млн одиниць ПЕТ-тари. Загалом же за час існування проекту підприємство в Олександрії забезпечило переробку понад 13 318 т, або ж 380 млн штук використаних ПЕТ-пляшок. Програма "Оболоні" поки що залишається єдиною в Україні подібною ініціативою виробника.

З кожним роком загальнонаціональне споживання напоїв у пластиковій упаковці зростає. Популярність цього виду упаковки зумовлена її зручністю при транспортуванні і зберіганні, відносно легкою вагою і нижчою вартістю порівняно з скляними та металевими варіантами тари.

Хоч "Оболонь" і не є найбільшим виробником напоїв у ПЕТ, компанія усвідомлює проблему забруднення навколишнього середовища відходами використаної упаковки.

Турбота про збереження довкілля та постійне зменшення впливу виробництва на природне середовище завжди були і є одними із найважливіших пріоритетів стратегії сталого розвитку корпорації, саме тому "Оболонь" ініціювала запровадження інноваційної програми переробки пластику на власних потужностях.

Президент корпорації "Оболонь" Олександр Слободян: "Як стовідсотково українська компанія ми намагаємося подавати гідний приклад роботи. У 2002 році "Оболонь" за власною ініціативою розпочала переробку ПЕТ-тари, і до сьогодні ми залишаємося єдиною компанією харчової промисловості України, яка самостійно здійснює цю важливу екологічну програму. Ми почали її реалізацію ще тоді, коли мало хто чув про роздільне збирання відходів, і навіть зараз відчуваємо об’єктивні проблеми із забезпеченням збору вторинної ПЕТ-упаковки, попри те, що закон про обов’язкове сортування сміття діє вже кілька років. Проте ми не опускаємо руки і продовжуємо цю справу, бо вважаємо це своїм обов’язком як соціально відповідального українського виробника".

З моменту встановлення лінії переробки ПЕТ в Олександрії у 2002 році на першому етапі процес полягав у подрібненні пляшок на так званий "флекс" і його реалізації на експорт. У 2008 році "Оболонь" придбала німецьке обладнання потужністю 125 кг/год, яке виготовляє зі 100% вторинного флексу кріпильно-пакувальну стрічку.

Таким чином ця лінія не тільки дозволяє переробляти відходи ПЕТ без шкідливого впливу на навколишнє середовище, а й випускати кінцевий продукт, який надалі використовується при пакуванні та перевезенні різноманітних вантажів.

Зараз на підприємстві в Олександрії переробляють близько 2,5 млн ПЕТ-пляшок щомісяця, а із вторинної сировини виготовляють бандажну стрічку, яка використовується як для власних потреб компанії, так і реалізується на внутрішньому ринку.

Крім безпосередньо переробки полімерних відходів, програма передбачає також залучення власних корпоративних структур, торгових партнерів і представників громад до збору вторинної ПЕТ-тари. На всіх підприємствах корпорації були виготовлені і встановлені контейнери для збору пляшок і дрібної макулатури у регіонах розташування заводів "Оболоні".

Еко-ініціативу підтримує і молодь. Наприклад, до збору упаковки постійно долучаються учні кількох шкіл в Олександрії, де знаходяться потужності з переробки ПЕТ.

На жаль, неефективна система сортування побутових відходів і відсутність державної підтримки суттєво гальмують розвиток сектору переробки вторинних матеріалів. Відтак поки що це лишається виключно добровільною ініціативою соціально відповідального бізнесу.