В России будут блокировать Facebook, Youtube и Twitter "за цензуру к росСМИ"

Госдума приняла во втором - основном - чтении законопроект, дающий Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы, "допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ".

Источник: ТАСС

Детали: Документ вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, который, по их мнению, допускает дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - Youtube, Facebook и Twitter.

Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик. Нарушителям в будущем могут грозить штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.

Законопроект распространяется на все ресурсы вне зависимости от места их регистрации, причем их контент должен быть на русском языке и ориентирован на граждан РФ.

Один из разработчиков инициативы, глава профильного комитета нижней палаты Александр Хинштейн называл блокировку Youtube на территории РФ крайней и малореализуемой мерой. Он также пояснял, что законопроект распространяется и на случаи "дискриминации", возникшие до его вступления в силу, если "нарушение" не было устранено.

Законопроект уже получил поддержку комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по госстроительству и законодательству.

Украинская правда