В России будут блокировать Facebook, Youtube и Twitter "за цензуру к росСМИ"
Госдума приняла во втором - основном - чтении законопроект, дающий Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы, "допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ".
Источник: ТАСС
Детали: Документ вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".
Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, который, по их мнению, допускает дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.
Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - Youtube, Facebook и Twitter.
Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик. Нарушителям в будущем могут грозить штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.
Законопроект распространяется на все ресурсы вне зависимости от места их регистрации, причем их контент должен быть на русском языке и ориентирован на граждан РФ.
Один из разработчиков инициативы, глава профильного комитета нижней палаты Александр Хинштейн называл блокировку Youtube на территории РФ крайней и малореализуемой мерой. Он также пояснял, что законопроект распространяется и на случаи "дискриминации", возникшие до его вступления в силу, если "нарушение" не было устранено.
Законопроект уже получил поддержку комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по госстроительству и законодательству.
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