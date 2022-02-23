Все разделы
Укр / Рус

Состояние богатейших россиян сократилось на 32 миллиарда долларов с начала года – Bloomberg

Среда, 23 февраля 2022, 09:30
 
Геннадий Тимченко (слева)
Mikhail Svetlov/Getty Images

Состояние 23-х богатейших российских бизнесменов в этом году сократилось на 32 миллиарда долларов из-за агрессии в отношении Украины.

Об этом сообщил Bloomberg

Список "обедневших" миллиардеров возглавил член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко, чье состояние в 2022 году сократилось почти на треть (6,4 млрд долларов). 

Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон с начала года потерял 6,2 млрд долларов, президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов – 3,5 млрд долларов.

Владимир Потанин, возглавляющий рейтинг "Bloomberg Billionaires Index" среди россиян, с начала года потерял 1,1 млрд долларов.

Общее состояние российских миллиардеров, согласно данным агентства, на данный момент составляет 343 млрд долларов. В конце прошлого года их общее состояние оценивалось в 375 млрд долларов.

Рекомендуем почитать: Санкционный день: как мир ответил России на признание оккупированных ОРДЛО

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Россия олигархия РФ Донецк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Байден объявил о санкциях против двух российских банков и суверенного долга РФ 22 февраля 2022, 21:30
От чипов к деталям самолетов: СМИ рассказали о возможных экспортных санкциях США против РФ 22 февраля 2022, 21:05
Датский пенсионный фонд остановит инвестиции в российские активы 22 февраля 2022, 19:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте