Состояние богатейших россиян сократилось на 32 миллиарда долларов с начала года – Bloomberg

Геннадий Тимченко (слева) Mikhail Svetlov/Getty Images

Состояние 23-х богатейших российских бизнесменов в этом году сократилось на 32 миллиарда долларов из-за агрессии в отношении Украины.

Об этом сообщил Bloomberg.

Список "обедневших" миллиардеров возглавил член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко, чье состояние в 2022 году сократилось почти на треть (6,4 млрд долларов).

Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон с начала года потерял 6,2 млрд долларов, президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов – 3,5 млрд долларов.

Владимир Потанин, возглавляющий рейтинг "Bloomberg Billionaires Index" среди россиян, с начала года потерял 1,1 млрд долларов.

Общее состояние российских миллиардеров, согласно данным агентства, на данный момент составляет 343 млрд долларов. В конце прошлого года их общее состояние оценивалось в 375 млрд долларов.

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