Какой бизнес в кризис платил меньше налогов, который – больше. Эксклюзивные данные из Налоговой

Карантин в Україні триває вже сім місяців. Різноманітні обмеження та заборони змусили багатьох підприємців тимчасово припинити діяльність або взагалі закритися. Декому вдалося пристосуватися і навіть збільшити прибутковість свого бізнесу.

Здебільшого і так зрозуміло, які сектори "просіли", а які виросли. Утім ЕП вирішила це перевірити за допомогою даних щодо сплачених бізнесом податків

Для аналізу редакція запитала інформацію у Державної податкової служби за податковими надходженнями від ресторанного та готельного бізнесу, бізнесу який займається показом фільмів, організацією концертів, кур'єрськими перевезеннями, будівництвом, авіаперевезеннями, надає поштові, освітні та медичні послуги.

Лише від цих галузей за березень-вересень 2020 року державний і місцеві бюджети, у порівнянні з минулим роком, недоотримали 650 млн гривень.

Проте не усі з перелічених глузей стали платити менше.

Хронологія карантину в Україні Карантин в Україні почався з 12 березня 2020 року . Протягом двох місяців були зачинені заклади торгівлі непродовольчими товарами, кафе, ресторани, кінотеатри, перукарні, бібліотеки, торгово-розважальні центри і навіть парки.

. Протягом двох місяців були зачинені заклади торгівлі непродовольчими товарами, кафе, ресторани, кінотеатри, перукарні, бібліотеки, торгово-розважальні центри і навіть парки. З 12 травня карантин почали поступово послаблювати: ресторанам та кафе дозволили відкрити літні тераси, запрацювали перукарні, відкрилися магазини непродовольчих товарів.

карантин почали поступово послаблювати: ресторанам та кафе дозволили відкрити літні тераси, запрацювали перукарні, відкрилися магазини непродовольчих товарів. 5 червня відкрилися приміщення закладів громадського харчування.

відкрилися приміщення закладів громадського харчування. З 10 червня запрацювали готелі та санаторії.

запрацювали готелі та санаторії. З 22 червня Україна поступово перейшла на адаптивний карантин.

Україна поступово перейшла на адаптивний карантин. Кінотеатри відновили свою роботу лише з 2 липня.

Хто найбільше постраждав від локауту

Найсильніший удар від карантину 2020 року відчули на собі малий та мікробізнес. За даними Європейської бізнес асоціації, третина опитаних асоціацією фізичних осіб-підприємців під час карантину втратили до 75% своїх доходів.

"Ще 44% зазнали до 50% втрат від доходів, а 7% підприємств розглядають варіант закриття. І тільки у 14% не відбулося жодних змін у роботі або ж дохід навіть зріс", – повідомила виконавча директорка ЄБА Анна Дерев’янко.

Середній та великий бізнес від карантину постраждав менше, адже мав певний запас міцності. Однак багатьох не врятував навіть він.

Кінотеатри

Очікувано, що кінотеатри, роботу яких фактично було припинено з середини березня до початку липня чи не найбільше постраждали від карантинних обмежень.

За даними Державної податкової служби, за березень-вересень 2020 року, подактові надходження від бізнесу що займається демонстрацією кінофільмів до державного та місцевих бюджетів, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року впали у більш ніж два рази – з 104,7 млн грн до 47,6 млн гривень.

Найменше податкових платежів кінотеатри зробили у червні – лише 1,7 млн грн, проти 11,4 млн грн роком раніше.

Джерело: Державна податкова служба

"Перші тижні липня, після відкриття, було мінус 90-95% порівняно з тим самим періодом в 2019 році. Лише 5-10% людей почали повертатись у кінотеатри. Потім поступово кожного тижня був приріст. Серпень був удвічі краще ніж липень, відвідуваність порівняно із серпнем минулого року – десь 30%", – поділився з ЕП результатами CEO мережі кінотеатрів Multiplex Роман Романчук.

Навіть після відновлення роботи кінотеатрів вони продовжують сплачувати набагато менше податків, ніж до початку карантину.

У липні-вересні поточного року представники цього бізнесу здійснили до бюджетів усіх рівнів 15,8 млн грн відрахувань, що практично дорівнює сумі перерахованих коштів лише за один липень минулого року – 17,2 млн гривень.

Туризм

Другою найбільш постраждалою від запровадження карантину сферою були туристичні агентства та оператори.

У березні-вересні 2020 року відрахування від цього бізнесу впали на 49% у порівнянні з минулим роком. В абсолютних числах падіння податкових надходжень становило загалом 210,6 млн гривень.

Джерело: Державна податкова служба

Закриті кордони та зупинка пасажирського авіасполучення призвели до того, що обсяги сплачених туристичними агентствами податків за червень впали у 3,4 рази. Навіть попри поступове послаблення карантину, у традиційно "високий" літній сезон турагенства сплатили до бюджету на 130 млн грн менше податків, ніж роком раніше.

Значна частина туристичних компаній працюють собі у збиток, повідомили ЕП в "Українській асоціації туристичних агенцій".

"За перші дев'ять місяців 2020 року обсяги продажів членів нашої асоціації знизились приблизно на 50%. Відповідно, не всі навіть вийшли на рівень самоокупності", – повідомив ЕП виконавчий директор асоціації Павло Григораш.

Більшість турів, які купували українці цього карантинного літа були до Туреччини. Європейські країни та екзотичні напрямки досі залишаються недоступними для українських туристів. "Частково ситуацію врятувало те, що частина туристів, які раніше мандрували самостійно, тепер стали звертатись до турагентів за пакетними турами", – додав Григораш.

Готелі

Скоротилися доходи й у готельній сфері. За шість карантинних місяців українські готелі та заклади які надають послуги з розміщення сплатили податків на понад півмільярда гривень менше, ніж у березні-вересні 2019 року.

Найстрімкішим падіння надходжень від цієї галузі було у квітні – майже втричі порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Вже з липня готелі поступово збільшують відрахування до бюджетів, однак вони все ще значно менші порівняно з докарантинним періодом.

ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

"Особливість готельного бізнесу – це наявність постійних витрат, які необхідно сплачувати постійно: податки, витрати на будівлі, землю, освітлення, охорона, персонал тощо. На період карантину це був "нуль, зараз йде поступове збільшення виручки.

Багато що залежить від кількості об’єктів. У нас мережа готелів з сильною позицією, сильним відділом продажу, і ми маємо більше 8 тисяч корпоративних договорів, ми працюємо зі всім ринком, тому станом на липень ми повернули 75% того, що було раніше (липень 2019 року до липня 2020 року)", – пояснює керівник відділу продажів Reikartz Hotel Group (об'єднує 40 бізнес-готелів та курортів 3-4 зірки в Україні та за кордоном) Максим Богданов.

Організація виставок

На 30% впали податкові відрахування від підприємців, що займаються організацією конгресів та торговельних виставок. Представники цього бізнесу, судячи з даних ДПС, найбільші втрати понесли влітку, коли щомісячні відрахування знаходились на рівні 50% від минулорічних.

ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

Ресторани, кафе і бари

Ресторани та заклади мобільного харчування скоротили відрахування до бюджетів на 23% або на 535,5 млн гривень. Найбільш важким для представників цього бізнесу був квітень, після чого почалось поступове відновлення.

У вересні ресторани, судячи з даних по сплаті податків, практично вийшли на минулорічні показники.

ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

"Протягом трьох місяців ми отримували збитки, і це мінус 30-40%. Відбулось падіння споживання. Ми не стали переходити на такий варіант сервісу, як доставка їжі, і бачимо, що це не дуже сильно допомогло нашим колегам, які фіксували збитки", – каже власник сім’ї ресторанів La Famiglia, співвласник Kyiv Food Market Михайло Бейлін.

За його словами, мережа ресторанів втратила десь 25% від річних прибутків.

Супутній з ресторанним бізнес – "обслуговування напоями" – на третину зменшив відрахування. В найбільш важкі періоди – квітень-травень від барів, таверн, закусочних, пивних та кафе держава отримувала щомісяця по 10 млн грн – лише 50% від минулорічних сум.

ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

Авіаперевезення

Податкові відрахування під час карантину відчутно зменшили також пасажирські авіаперевізники. За березень-вересень поточного року до бюджетів надійшло лише 270 млн грн, що на 49% менше ніж минулого року.

ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

"Падіння показників зменшилось до "0", коли взагалі заборонили польоти. Потім, коли були дозволені разові польоти, які було складно організувати – ми отримали лише 4% від докризового показника, тобто мали 96% зниження операційної діяльності. Це було надзвичайно складно", – каже віце-президент МАУ Сергій Фоменко.

Будівельники

Менші втрати понесла будівельна галузь. Відрахування тих, хто займається будівництвом житлових і нежитлових приміщень за шість місяців карантину зменшились менш ніж на 4%.

Відставання від минулорічних показників відбувалось впродовж квітня-липня, тоді як у серпні і вересні показники перевищували минулорічні.

ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

В интерв’ю ЕП генеральний директор групи "Ковальська" Сергій Пилипенко відзначав, що під час карантину обсяги будівництва "різко впали". "Ще в березні галузь рухалася, а вже у квітні обсяги впали у два рази. Розуміючи, що підприємства не завантажені, ми спочатку застосовували інструмент відпусток – відправляли людей в оплачувані відпустки, які у них були накопичені за багато років", – розповів Пилипенко.

Хто виріс і сплачував більше податків

Зачинені магазини непродовольчих товарів стимулювали українців переходити на електронну комерцію. Інтернет став "рятівним" колом для магазинів, які вимушені були зачинитися у перші два місяці карантину, адже дозволяв отримувати хоч якісь прибутки.

У розпал карантину українці купували онлайн техніку, одяг, предмети повсякденного вжитку. Всі ці речі потрібно було якось доставляти. Не дивно, що саме поштова та кур’єрська діяльність виграла від запровадження карантину чи не найбільше.

Поштові оператори

За шість карантинних місяців компанії, що працюють у сфері поштових відправлень, крім "Укрпошти", та надають кур'єрські послуги, сплатили до бюджету на 24% більше податків, аніж за березень-вересень 2019 року.

ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

"На початку карантину, в середині березня, ми помітили незначне зниження динаміки зростання кількості відправлень. Потім поступово почали здійснювати найнеобхідніші покупки, а згодом купувати усе, що забажається. Більшість українців дотримувалися карантину і обмежували свій вихід з дому.

Все це призвело до того, що стало більше покупок онлайн, навіть тими, хто раніше цього не робив. І як наслідок виріс попит на доставку", – пояснює СЕО "Нова пошти" Олександр Бульба.

В компанії відзначили, що під час карантину зріс попит саме на курєрську доставку, в той час як раніше клієнти більше надавали перевагу доставці у відділення. За другий квартал обсяг кур'єрської доставки в "Нова пошта" зріс на 35%.

Зросли податкові відрахування й в "Укрпошти". За березень-вересень національний поштовий оператор сплатив до бюджету на 34%, або на 303,3 млн грн більше податків. Однак левову частку з них склали дивіденди компанії за 2019 рік, які вона сплатила у червні (202,7 млн грн) та аванс з податку на прибуток за 2020 рік (36,5 млн гривень).

Проте навіть без них, податкові відрахування "Укрпошти" в карантин зросли на 7,2% або 64,1 млн гривень.

За розрахунками Укрпошти, у 2020 році українці користувалися послугами отримання та відправлення посилок на 22% частіше. Доходи компанії від посилок зросли на 30%.

"Попри пандемію "Укрпошта" збільшує доходи, нарощує обсяги та продовжує реалізовувати інвестиційні проекти. Навіть з урахуванням додаткових витрат, зокрема на альтернативні шляхи доставки міжнародних посилок в умовах закриття пасажирських авіарейсів, на засоби індивідуального захисту для 65-тисячного колективу, виплату надбавок за роботу в карантин – Укрпошта отримала 6,5 млрд грн чистого доходу (за 9 місяців, – ЕП)", – повідомив ЕП генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Освітні заклади

Під час карантину суттєво зросли податкові надходження від закладів, що працюють у сфері дошкільної, початкової та середньої освіти (на 13%, 17% та 16% відповідно). І це попри те, що заклади освіти під час карантину закрилися чи не в першу чергу.

ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

"В умовах карантину, коли комунальні та державні заклади освіти вимушено перейшли на дистанційне навчання, яке не скрізь було організовано належним чином, мав досить суттєво зрости попит на приватні освітні послуги.

Саме зростання обігу коштів у приватній освіті могло зумовити збільшення подактових відрахувань у цій галузі", – вважає освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Під час карантину батьки активніше шукали додаткових освітніх можливостей для своїх дітей, аби ті з користю витрачали вивільнений час. А після запровадження дистанційної форми навчання часто віддавали перевагу приватним школам, які мали досвід дистанційного викладання дітям ще до запровадження карантину.

"Батьки почали забирати своїх дітей не лише з державних шкіл, але й з деяких приватних. Дистанційна освіта дала можливість школі, наприклад, з Харкова, приймати на навчання дітей з Рівного. Тому приватна освіта на початку карантину дещо концентрувалася навколо окремих шкіл. Наразі ситуація вирівнялась", – повідомила ЕП заступниця голови правління громадської спілки "Асоціація приватних закладів освіти України" Ірина Барматова.

За даними "Радіо Свобода", у 2019-2020 навчальному році в Україні було 182 школи, які мали ліцензії для онлайн-навчання. Станом на початок жовтня 2020 року кількість таких закладів зросла на 28% до 233.

Медичні заклади

Зростання відбулось і в сфері надання медичних послуг. Починаючи з травня поточного року щомісячно держава від лікарняних закладів отримувала на 7-10% більше коштів ніж минулого року.

Загалом за шість карантиних місяців цей сектор показав найбільше зростання відрахувань в абсолютних цифрах – на більш ніж 440 млн гривень.

ДЖЕРЕЛО: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА

Чого бізнес очікує далі

Закінчення місцевих виборів багато хто пов’язував з ймовірним відновленням жорсткого карантину. Про його посилення час від часу говорить і президент Володимир Зеленський.

"Якщо матимемо більше 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни й буде дуже складно всім", – повідомляв він під час зустрічі з релігійними лідерами України 19 жовтня.

Наразі підприємці України ще не встигли оговтатись від наслідків попереднього жорсткого карантину. За даними ЄБА, більшість компаній-членів цієї асоціації розраховує протягом наступних шести місяців надолужити втрачені через локдаун позиції.

"Щоб досягнути докарантинного рівня розвитку більшості середніх та великих бізнесів знадобиться від шести місяців до одного року. Для малого ж бізнесу відновлення займе від одного до декількох років. Звичайно, за умови, що друга хвиля коронавірусу не внесе свої корективи", – повідомила Анна Дерев’янко з ЄБА.

Відновлення жорсткого карантину бізнес оцінює негативно, хоча цього разу підприємці підготовлені до ймовірного локдауну набагато краще, ніж в березні.

"Приватні школи винесли уроки з весни і підготувалися до нового навчального року: технічно вклалися, знайшли останні резерви для того, аби вистояти", – повідомила заступниця голови правління "Асоціації приватних закладів освіти України".

Вона додала, що наразі приватні заклади освіти – початкові та середні школи – готові до нових карантинних обмежень набагато краще, розвинули власні програми та методики дистанційного навчання, а також оновили технічну базу. Тому вони зможуть вистояти нову хвилю карантину, якщо її все ж запровадять.

Для туристичних агентів нова хвиля жорсткого карантину може стати фатальною.

"Зимовий сезон завжди більш складний фінансово, аніж літній. Навіть при збереженні поточної ситуації, сезон для туристичного ринку буде важким. Для багатьох турагентів та більшості туроператорів – збитковим. Якщо ж до цього додати ще й локдаун, то до весни доживуть не всі", – повідомили ЕП в Українській асоціації туристичних агентів.

Подібні настрої і у авіаперевізників. "Українську галузь можуть взагалі вбити. Якщо ще хоч раз буде введено таке тотальне обмеження, без прямої державної підтримки, українських перевізників може не стати", – переконаний Сергій Фоменко з МАУ.

Попри невизначеність щодо подальшого перебігу пандемії та ймовірності оголошення нового жорсткого карантину, бізнес не втрачає оптимізму. 86% членів ЄБА очікують у 2021 році покращити або, щонайменше, зберегти свої фінансові результати за 2020 рік.

Однак для малого та мікробізнесу новий локдаун може стати фатальним. Відповідно до опитувань ЄБА, щонайменше кожен третій ФОП планує закритися або ж скоротити масштаби своєї діяльності у разі, якщо буде запроваджено нову хвилю жорстких обмежень.

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