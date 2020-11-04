В Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке кассовых аппаратов на год

В Верховной Раде 3 ноября зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц-предпринимателей.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Отмечается, что в 2019 году были приняты законы, предусматривающие обязательное применение РРО для определенных видов деятельности II-IV групп ФЛП с 1 января 2021 года, а с 1 апреля 2021 такая обязанность возникала для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

"Украина, как и весь мир, столкнулась с пандемией коронавирусной болезни (COVID-19) и с экономической рецессией экономики, которая весьма негативно повлияла на жизнь людей и нанесла большой ущерб национальной промышленности и экономике в целом. Однако, степень и тяжесть падения национальной экономики вследствие экономической рецессии мировой экономики зависит от того, как Украина, как и все другие страны мира, справятся с экономическими последствиями пандемии.

Особенно тяжелые последствия, как показывает время, несет малый и средний бизнес. Учитывая указанное, предлагается перенести введение обязательного применения РРО и/или программного РРО, а также специальный порядок рассмотрения жалоб покупателей "кэшбек" до 01.01.2022 года", - говорится в пояснительной записке.

В частности, для тех субъектов хозяйствования, которые должны были применять РРО с 1 января 2021, предлагают сделать отсрочку до 1 января 2022 года, для всех плательщиков единого налога II-IV групп - с 1 апреля 2021 до 1 апреля 2022.

Также до 1 января 2022 предлагают перенести внедрение специального порядка рассмотрения жалоб покупателей и компенсации части штрафных санкций "кэшбек".

"Ожидается положительное влияние от принятия проекта закона, поскольку состоится переноса сроков обязательного применения регистраторов расчетных операций и/или программных РРО при осуществлении расчетных операций, что в условиях кризисной экономической ситуации в стране является обременительным для малого и среднего бизнеса", - считают авторы законопроекта.

Напомним:

Ранее сообщалось. что в Раде готовят законопроект, который предусматривает отсрочку применения кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год - до 1 января 2022 года.

"Надеюсь, никто не будет против, если завтра (4 ноября - ред.) мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом", - добавил спикер ВР.

С 1 августа 2020 года вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предусматривалось, что с 1 января 2021 года использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным. А с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникала для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

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Экономическая правда