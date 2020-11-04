У Раді зареєстрували законопроєкт про відтермінування касових апаратів на рік

У Верховній Раді 3 листопада зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік фіскалізації фізосіб-підприємців.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Зазначається, що у 2019 році були прийняті закони, які передбачали обов'язкове застосування РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп ФОПів з 1 січня 2021, а з 1 квітня 2021 року такий обов'язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

"Україна, як і весь світ, стикнулась із пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) та з економічною рецесією економіки, яка досить негативно вплинула на життя людей та завдала великої шкоди національній промисловості та економіці в цілому. Однак, ступінь та важкість падіння національної економіки внаслідок економічної рецесії світової економіки залежить від того, як Україна, як і всі інші країни світу впораються з економічними наслідками пандемії.

Особливо тяжкі наслідки, як показує час, несе малий та середній бізнес. З огляду на зазначене, пропонується перенести запровадження обов'язкового застосування РРО та/або програмного РРО, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців "кешбек" до 01.01.2022 року", - йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, для тих суб'єктів господарювання, які мають застосовувати РРО з 1 січня 2021 року, пропонують зробити відстрочку до 1 січня 2022 року, для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп - із 1 квітня 2021 до 1 квітня 2022.

Також до 1 січня 2022 пропонують перенести запровадження спеціального порядку розгляду скарг покупців та компенсації частини штрафних санкцій "кешбек".

"Очікується позитивний вплив від прийняття проєкту закону, оскільки відбудеться перенесення строків обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних РРО при здійсненні розрахункових операцій, що в умовах кризової економічної ситуації в країні є обтяжливим для малого та середнього бізнесу", - вважають автори законопроєкту.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що у Раді готують законопроєкт, який передбачає відтермінування застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на 1 рік - до 1 січня 2022 року.

"Сподіваюсь, ніхто не буде проти, якщо завтра (4 листопада - ред.) ми його розглянемо. Сподіваюсь, що він буде підтриманий за основу і в цілому", - додав спікер ВР.

З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

Читайте також: 1 серпня податкова запускає "касові апарати в смартфоні": хто, коли і як їх буде використовувати

Економічна правда