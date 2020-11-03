Фонды соцстрахования будут делать безработным одноразовые выплаты на создание бизнеса

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3692, которым уполномочила Фонд соцстрахования и Фонд общеобязательного государственного соцстрахования делать единовременные выплаты безработным на организацию предпринимательской деятельности.

За документ во втором чтении проголосовали 295 нардепов, передает FinClub.

Отмечается, что в документе прописали возможность за счет средств указанных фондов финансировать расходы на единовременную выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.

Также Фонды, в частности, осуществляют страховые выплаты утраченного заработка в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Также Фонды выплачивают средства в рамках единовременного пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на содержании умершего), на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессионального заболевания (кроме расходов на обеспечение авто), а также осуществляют выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности.

Кроме этого, предусмотрена оплата лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Соответствующий законопроект Рада приняла в первом чтении в сентябре.