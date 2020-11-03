Фонди соцстрахування робитимуть безробітним одноразові виплати на створення бізнесу

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №3692, яким уповноважила Фонд соцстрахування і Фонд загальнообов'язкового державного соцстрахування робити одноразові виплати безробітним на організацію підприємницької діяльності.

За документ у другому читанні проголосували 295 нардепів, передає FinClub.

Зазначається, що у документі прописали можливість за рахунок коштів вказаних Фондів фінансувати видатки на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності.

Також Фонди, зокрема, здійсннють страхові виплати втраченого заробітку залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності в разі, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Також Фонди виплачують кошти у рамках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого), на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання (крім витрат на забезпечення авто), а також здійснюють виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.

Крім цього, передбачена оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Відповідний законопроєкт Рада схвалила у першому читанні у вересні.