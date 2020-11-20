В ЕС рассказали, через вопросы и дальше "буксуют" переговоры по Brexit

Переговоры ЕС с Британией о торговых отношениях после Brexit продолжают "буксовать" из-за разногласий в трех ключевых вопросах - рыбная ловля, гарантии честной конкуренции и разрешение споров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника ЕС в разговоре с послами, пишет "Европейская правда". Reuters отмечает, что речь идет об одном из дипломатов ЕС высокого уровня.

"Мы одновременно и очень близко, и очень далеко. Похоже, что мы очень близко к договоренности по многим вопросам, но наши разногласия по трем вопросам до сих пор не решены", - рассказал он.

По его словам, в некоторых аспектах вопросов наметились медленные сдвиги, но в вопросе рыбной ловли "сейчас нет никакого движения".

Как уже сообщалось, Великобритания и Евросоюз на прошлой неделе, которая считалась дедлайном, не успели завершить переговоры по соглашению о будущих отношениях после завершения переходного периода.

19 ноября прямые переговоры приостановились из-за того, что у одного из переговорщиков ЕС обнаружили коронавирус. Сейчас работа продолжается дистанционно.

До времени, когда Британия окончательно выйдет из ЕС после завершения переходного периода, остается 6 недель.

Европейская правда