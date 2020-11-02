Укрзализныця прекращает продажу билетов из Ужгорода и еще ряда станций

Укрзализныця со 2 ноября прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций, в том числе из Ужгорода.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "С 00:01 2 ноября будет закрыта продажа билетов из железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка".

Детали: Отмечается, что такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Со станции Ужгород прекращается продажа билетов на поезда № 17/18 Харьков – Ужгород; № 81/82 Киев – Ужгород; № 107/108 Одесса – Ужгород; № 29/30 Киев – Ужгород; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 3/4 Запорожье – Ужгород; № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

Из станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне прекращается продажа билетов на поезд № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

Со станции Пологи: на поезда № 10/9 Мариуполь – Киев; № 84/83 Мариуполь – Киев; № 116/115 Киев – Бердянск.

Из станций Сарата, Кулевча: поезд № 145/146 Киев – Измаил.

Со станции Салават-1: поезда № 43/44 Ивано-Франковск – Киев; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 88/87 Ковель – Новоалексеевка; № 98/97 Ковель – Киев.

Со станции Шепетовка: поезда № 88/87 Ковель – Новоалексеевка; № 98/97 Ковель – Киев; № 43/44 Ивано-Франковск – Киев; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 91/92 Львов – Киев; № 217/218 Киев – Рахов.

До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставне без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

В связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов:

№ 17/18 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Харьков – Ужгород)

№ 29/30 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород)

№ 45/46 Батево-Пасс. – Лисичанск – Ужгород (вместо Ужгород – Лисичанск – Ужгород)

№ 3/4 Мукачево – Запорожье – Ужгород (вместо Ужгород – Запорожье – Ужгород)

№ 81/82 Чоп-Пас – Киев – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород)

№ 107/108 Чоп-Пасс. – Одесса – Ужгород (вместо Ужгород – Одесса – Ужгород).

Что предшествовало: 30 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила в Украине зоны опасности из-за показателей заболеваемости на коронавирус.