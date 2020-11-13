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Посол ЕС напомнил о зависимости безвиза и финансовой помощи Украине от борьбы с коррупцией

Пятница, 13 ноября 2020, 12:10
 

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил, что помощь Украине от Международного валютного фонда и Евросоюза, а также сохранение безвизового режима зависят от борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Экономическая стабильность Украины поддерживается кредитом МВФ в размере $5 млрд, она может получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (а также продолжать пользоваться безвизовым режимом). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией", - написал посол.

При этом он распространил статью "Конституционный Суд Украины атакует антикоррупционные законы", опубликованную в издании The Economist.

Напомним, 3 ноября ЕС заявил, что Украина должна безотлагательно восстановить антикоррупционную инфраструктуру, предупредив, что это является условием предоставления финансовой помощи и безвизовые с ЕС.

Согласно анализу ЕвроПравды, решение, опубликованное КС 28 октября, в случае безусловного выполнения было бы способно нанести непоправимый вред евроинтеграции Украины. Подробнее об этом в редакционной статье "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим".

Европейская правда

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ЕС финансы

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