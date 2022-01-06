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Гривня стабильна на закрытии торгов

Четверг, 6 января 2022, 17:38

6 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,49 – 27,51 гривни;

Евро – 31,12 – 31,15 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,38 – 27,62 гривни. Евро покупают за 30,78 гривни, продают за 31,21 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,49 – 27,59 гривни, евро – 30,90 – 31,11 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 16 копеек, установив его на 6 января на уровне 27,46 гривни.

6 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни

Экономическая правда

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