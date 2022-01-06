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Гривня стремительно ослабла к доллару и евро

Четверг, 6 января 2022, 10:00
 
ФОТО НБУ

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 16 копеек, установив его на 6 января на уровне 27,46 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 31,04 грн (на 5 января – 30,77 гривни).

Напоминаем:

5 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,45 – 27,47 гривни.

На открытии межбанка котировки гривни к доллару находились на уровне 27,42 – 27,44.

Экономическая правда

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